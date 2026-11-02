J O Hambro Capital Management macht bewährte Schwellenländerstrategie als UCITS-Fonds im DACH-Raum zugänglich

London/Frankfurt – J O Hambro Capital Management hat den «JOHCM Emerging Markets Fund» aufgelegt, einen in Irland domizilierten OGAW, der von einem dreiköpfigen Anlageteam unter der Leitung von Emery Brewer verwaltet wird. Das Team managt die Strategie seit 2010 für institutionelle Kunden und verwaltet derzeit ein Vermögen von 1,2 Mrd. US-Dollar in Aktien aus Schwellenländern.

Emery Brewer verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Branche und leitet die Strategie seit über 25 Jahren, unter anderem bei Driehaus Capital Management, wo er zuvor tätig war. Zum Team gehören ausserdem die Fondsmanager Ladislav Sabo und Dalibor Kováč, welche fundierte lokale Kenntnisse einbringen und zur Bottom-up-Aktienauswahl sowie zum Top-down-Makro-Overlay des Teams beitragen. Dabei setzen sie auf Unternehmen, die Spitzenprodukte entwickeln oder auf ihren heimischen Märkten führend sind. Der Fonds verfolgt einen High-Conviction All-Cap-Ansatz und blickt über die im Index grössten Unternehmen und am stärksten gewichteten Märkte hinaus, um die gesamte Bandbreite der Anlageklasse abzudecken. Seine duale Wachstumsphilosophie verbindet säkulares Wachstum – also Unternehmen mit starkem und nachhaltigem langfristigem Potenzial – mit Erholungswachstum – also Unternehmen, deren Gewinndynamik sich verbessert, sich jedoch noch nicht in ihren Bewertungen widerspiegelt.

Der Ansatz ist darauf ausgelegt, über Marktzyklen hinweg zu funktionieren, wobei das Team auf Unternehmen im Umbruch abzielt, an denen sich verbesserndes Wachstum, starke Fundamentaldaten und der richtige Zeitpunkt decken. Drei unabhängige Signale – Nachrichtenfluss, Gewinne und Kursdynamik – helfen dem Team, diese Wendepunkte frühzeitig zu erkennen, während ein firmeneigenes Screening auf Bilanz- und Governance-Risiken über die gesamte Laufzeit jeder Position hinweg durchgeführt wird.

Emery Brewer, leitender Senior-Fondsmanager bei J O Hambro Capital Management, erklärt: «Nach mehr als einem Jahrzehnt, das von US-Aktien überschattet war, ziehen die Schwellenmärkte die Anleger wieder an. Doch der Index ist ein zu grober Maßstab, um diese Chancen zu erfassen: Die Beteiligung hat sich auf eine Handvoll grosser Unternehmen und Märkte verengt, und die besten Chancen liegen zunehmend ausserhalb des Index, in Unternehmen, welche die meisten Anleger nie in Betracht ziehen. Genau dort investieren wir.»

«Wir setzen auf zwei Arten von Wachstum: Unternehmen, die sich einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil aufbauen, und solche, die sich von einem Rückschlag erholen und die der Markt bereits abgeschrieben hat. Die Schwellenmärkte entwickeln sich rasant, daher kommt es darauf an, die Wende frühzeitig zu erkennen, entsprechend zu handeln, ohne sich von der Marktstimmung beeinflussen zu lassen, und zu verkaufen, wenn sich die Aussichten trüben. Die OGAW-Struktur macht diesen Prozess für weitaus mehr Anleger zugänglich.»

Der Fonds wird mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien aus Schwellenländern und aktienbezogene Instrumente investieren und strebt an, den MSCI Emerging Markets Index über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren zu übertreffen, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Er ist gemäss der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen im Bereich der nachhaltigen Finanzen als Artikel 8 klassifiziert. (mc/pg)