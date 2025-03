J.P. Morgan Asset Management expandiert in Genf und Zürich

Zürich – J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) verstärkt sein Team in der Schweiz mit zwei strategischen Neueinstellungen in Genf und Zürich. Diese Ernennungen unterstreichen das kontinuierliche Wachstum und die lokale Verankerung von JPMAM auf dem Schweizer Markt.

In Genf stösst Frederic Niamkey als Senior Client Advisor zum Unternehmen. Er bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Vermögensverwaltung mit und war zuletzt als Sales Director Switzerland bei Nordea Asset Management tätig. Zuvor hatte er leitende Positionen bei Mirae Asset Global Investments, Aberdeen Asset Management und Credit Suisse inne. Seine fundierte Expertise sowie sein Netzwerk wird dazu beitragen, die Präsenz von JPMAM in der Westschweiz weiter auszubauen. Frederic Niamkey berichtet in seiner neuen Funktion an Laura Geiger-Pancera, Country Head von JPMAM Schweiz.

Ergänzend dazu verstärkt Camilla Damm Leuzinger als Head of Marketing and Communication das Team in Zürich. Sie verantwortet die Marketingstrategie von JPMAM Schweiz und arbeitet eng mit den regionalen und globalen Teams zusammen. Zuvor hatte sie leitende Marketing- und Kommunikationsfunktionen bei der UBS und Credit Suisse inne und bringt somit über 20 Jahre Erfahrung im Finanzsektor mit. Mit ihrer Expertise in strategischer Marketingführung, integrierter Kampagnenplanung sowie Content-Strategie und Storytelling wird sie die Positionierung von JPMAM in der Schweiz weiter stärken und direkt an Laura Geiger-Pancera berichten.

«Wir befinden uns auf einem Wachstumskurs und verstärken unser Team strategisch in den Bereichen Vertrieb und Marketing. Die steigende Nachfrage nach unseren Lösungen in der Schweiz zeigt, dass wir gut positioniert sind, um unsere Präsenz in einem strategisch wichtigen Markt für JPMAM weiter auszubauen. Mit Frederic und Camilla haben wir zwei erfahrene Fachkräfte gewonnen, die unsere Präsenz sowohl im Kundenservice als auch in der strategischen Marketingkommunikation weiter ausbauen werden und uns dabei unterstützen, noch enger mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten», so Laura Geiger-Pancera. (J.P. Morgan Asset Management/mc/ps)

Über J.P. Morgan Asset Management

Als Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kundinnen und Kunden beim Aufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren bietet die Gesellschaft Investmentlösungen für Institutionen, Finanzberatende und Privatanlegende weltweit und verwaltet per 31.12.2024 ein Vermögen von rund 3,6 Billionen US-Dollar. Das mit umfangreichen Ressourcen ausgestattete globale Netzwerk von Anlageexpertinnen und -experten für alle Assetklassen nutzt einen bewährten Ansatz, der auf fundiertem Research basiert. Zahlreiche «Insights» zu makroökonomischen Trends und Marktthemen sowie der Asset Allokation machen die Implikationen der aktuellen Entwicklungen für die Portfolios deutlich und verbessern damit die Entscheidungsqualität bei der Geldanlage. Ziel ist, das volle Potenzial der Diversifizierung auszuschöpfen und das Investmentportfolio so zu strukturieren, dass Anlegerinnen und Anleger über alle Marktzyklen hinweg ihre Anlageziele erreichen.