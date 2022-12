Jan Möllmann neuer CEO von Allianz Trade in der Schweiz

Hamburg/Wallisellen – Allianz Trade beruft Jan Möllmann (44) zum neuen CEO in der Schweiz. Damit übernimmt er zum 1. Januar die Verantwortung für alle Aktivitäten des Kreditversicherers in der Eidgenossenschaft. Möllmann, bislang Director MMCD und mehrjähriges Mitglied der Geschäftsleitung, führte die Geschäfte von Allianz Trade in der Schweiz seit April dieses Jahres zusammen mit Alen Kahrs (weiterhin Mitglied der Geschäftsleitung und Director Risk), nachdem Stefan Ruf auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausgeschieden war.

Jan Möllmann startete seine Karriere 2004 beim US-Mischkonzern Honeywell und wechselte 2005 zu Coface, wo er für 5 Jahre als Risk Underwriter tätig war. Im Anschluss ging er zu Allianz Trade (damals Euler Hermes), wo er verschiedene Führungspositionen in den verschiedenen Ländern innehatte, in der der Kreditversicherer agiert. Seit 2018 ist Möllmann für Allianz Trade in der Schweiz aktiv, seit April 2021 ist er als Commercial Director Teil des dortigen Managements. (Allianz Trade/mc)