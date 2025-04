JOSEPHA erhält 150’000 Franken von Venture Kick für die Produktfindung im E-Commerce

Zürich – Das Schweizer ICT-Startup JOSEPHA hat 150’000 Franken von Venture Kick erhalten, um die Entwicklung seines KI-gestützten Einkaufsassistenten zu beschleunigen, der die Art und Weise verändern soll, wie Verbraucher online Produkte entdecken und vergleichen.

In einer digitalen Landschaft, die von fragmentierten Tools überschwemmt wird, bietet JOSEPHA eine einheitliche Plattform, die Produktbewertungen, Preisvergleiche, Anleitungen und Expertenwissen zusammenführt und so ein personalisiertes, zeitsparendes Einkaufserlebnis schafft. Anstatt zwischen verschiedenen Tabs hin- und herzuspringen, erhalten die Kunden eine auf ihre Vorlieben und Bedürfnisse zugeschnittene Beratung – alles an einem Ort.

«Wir lösen ein Problem, das jeder Online-Shopper kennt: zu viele Quellen, zu wenig Übersicht», sagt Mitgründer Dr. Silvan Weder. «JOSEPHA durchbricht den Lärm mit einem intelligenten, zentralen Einkaufsführer, der von KI unterstützt wird.»

Angesichts von Milliarden von Produktsuchen pro Monat und einer wachsenden Zahl von Verbrauchern, die mit ihrem Online-Einkauf frustriert sind, betritt JOSEPHA einen riesigen, unterversorgten Markt. Das Startup setzt auf neueste Entwicklungen in der generativen KI und leistungsstarke Empfehlungssysteme, um die Zukunft der Produktsuche und -entdeckung neu zu definieren.

In nur wenigen Monaten ist JOSEPHA auf Hunderttausende von monatlich aktiven Nutzern angewachsen und nähert sich der Millionengrenze, was die starke Produkt-Markt-Anpassung bestätigt. Mit den 150’000 Franken von Venture Kick verbessert das Start-up seine Produktempfehlungen, personalisierte Empfehlungsalgorithmen, skaliert die Nutzerakquise und vertieft seine E-Commerce-Datenintegrationen.

Das von Dr. Silvan Weder und Josef Gitterle gegründete Team verbindet fundiertes technologisches Wissen mit praktischer E-Commerce-Erfahrung. Ihre Mission: intelligente Einkaufsberatung für jedermann zugänglich zu machen und die Art und Weise, wie Verbraucher mit digitalen Marktplätzen interagieren, neu zu gestalten.

«Venture Kick spielte eine Schlüsselrolle beim Start von JOSEPHA», betont CEO Silvan Weder. «Die Unterstützung von Venture Kick hat es uns ermöglicht, unsere Vision schnell in die Realität umzusetzen, unseren Marktansatz zu validieren und unser Produkt mit ersten Nutzern zu testen.» (Venture Kick/mc/hfu)

