JPMorgan steigert Gewinn überraschend

New York – Geringere Rückstellungen für Kreditausfälle haben der US-Grossbank JPMorgan Chase im ersten Quartal überraschend viel Gewinn beschert. Mit gut 13,4 Milliarden US-Dollar lag der Überschuss sechs Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das grösste Geldhaus der USA am Freitag in New York mitteilte.

Damit übertraf JPMorgan die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten jedoch negativ aufgenommen: Im vorbörslichen US-Handel verlor die JPMorgan-Aktie zuletzt mehr als drei Prozent an Wert und entfernte sich damit weiter von ihrem Rekordhoch von vor wenigen Wochen.

Dass der Gewinn nicht höher ausfiel, lag auch an der Krise der US-amerikanischen Regionalbanken im vergangenen Jahr. Denn JPMorgan legte 725 Millionen Dollar für die Zahlungen an den Einlagensicherungsfonds zurück. Unterdessen sorgten die gestiegenen Zinsen für höhere Einnahmen: Die bereinigten Erträge wuchsen um acht Prozent auf 42,5 Milliarden Dollar. Zudem legte JPMorgan 1,9 Milliarden Dollar für drohende Kreditausfälle zurück. Das waren rund 400 Millionen weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hatten hingegen einen Anstieg auf fast 2,8 Milliarden erwartet. (awp/mc/ps)

