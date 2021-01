JSS Sustainable Asset Management lanciert neue Klima-Anlagestrategie

J. Safra Sarasin Gruppe

Die internationale, der Nachhaltigkeit verpflichtete Bankengruppe ist an mehr als 25 Standorten in Europa, Asien, dem Mittleren Osten, Lateinamerika und der Karibik vertreten. Die J. Safra Sarasin Gruppe steht weltweit für ihre Private-Banking- und Wealth-Management-Tradition, hohe Sicherheit und für ihr gut geführtes konservatives Wachstum im besten Sinne ihrer Kunden. Per Ende Dezember 2019 betreute die Gruppe ein Kundenvermögen von CHF 185,8 Mia., beschäftigte rund 2‘200 Mitarbeitende und verfügte über ein Eigenkapital von CHF 5,1 Mia. www.jsafrasarasin.com



JSS Sustainable Asset Management

Das Vermögensverwaltungsgeschäft der J. Safra Sarasin Gruppe ist unter dem Markennamen JSS Sustainable Asset Management (JSS SAM) zusammengefasst. 2019 feierte J. Safra Sarasin 30 Jahre nachhaltige Geldanlagen. Als weltweit tätiger Vermögensverwalter und Pionier auf diesem Gebiet ist Nachhaltigkeit tief in der DNA von JSS SAM verwurzelt. Als familiengeführtes Unternehmen verfolgt JSS SAM einen Ansatz, bei dem die Interessen der Anleger an erster Stelle stehen, und legt Wert auf den Aufbau langfristiger Beziehungen mit seinen Kunden. Letztendlich besteht das Ziel von JSS SAM darin, Kunden das Erreichen ihrer Finanz- und Nachhaltigkeitsziele zu ermöglichen. Dazu bietet das Unternehmen ihnen erstklassige Anlagelösungen in Form eines umfassenden Spektrums an aktiv verwalteten Fonds und Mandaten. JSS SAM ist entschlossen, auch in Zukunft ein führender Anbieter nachhaltiger Anlagenlösungen zu sein und hat 2020 ein Klimaversprechen abgegeben mit dem Ziel, bis 2035 kohlenstoffneutral zu sein. Die Bank J. Safra Sarasin AG, zu der JSS SAM gehört, hat vor Kurzem als erstes Schweizer Institut die «Finance for Biodiversity Pledge» unterzeichnet. Darüber hinaus ist die Bank Erstunterzeichnerin der Prinzipien für verantwortungsvolle Bankgeschäfte und der Prinzipien für verantwortliches Investieren.



J. Safra Gruppe

Die J. Safra Gruppe (die «Gruppe») mit einem verwalteten Kundenvermögen von insgesamt mehr als USD 270 Mia. und aggregierten Eigenmitteln von USD 19,6 besteht aus Privatbanken unter dem Namen Safra sowie Investmentbeteiligungen und Asset-basierenden Geschäftsbereichen wie Immobilien- und Agrarwirtschaft. Zu den Banken der Gruppe, die weltweit an über 160 Standorten vertreten sind, gehören: J. Safra Sarasin mit Sitz in Basel, Schweiz, Banco Safra mit Sitz in Sao Paulo, Brasilien, und die Safra National Bank of New York mit Sitz in New York City; alle sind bei einer konsolidierten Aufsicht unabhängig voneinander. Der Immobilienbestand umfasst weltweit mehr als 200 hochwertige Gewerbeimmobilien, Wohnobjekte, Einzelhandelsimmobilien und Landwirtschaftsflächen, so beispielsweise den Bürokomplex in New York City an der 660 Madison Avenue und Londons berühmtes Bauwerk «Gherkin». Zu Investitionen in anderen Bereichen gehören unter anderen Agrarbeteiligungen in Brasilien und an Chiquita Brands International Inc. Enge Beziehungen in Märkten weltweit ermöglichen es der Gruppe, den Wert ihrer Unternehmen erheblich zu steigern. Die J. Safra Gruppe beschäftigt mehr als 35‘000 Mitarbeitende.