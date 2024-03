Julius Baer nominiert Bruce Fletcher und Andrea Sambo für Verwaltungsrat

Zürich – Bei der Bankengruppe Julius Bär sollen an der kommenden Generalversammlung (11.4.) zwei neue Verwaltungsräte gewählt werden. Vorgeschlagen vom Verwaltungsrat als unabhängige Mitglieder des Gremiums werden Bruce Fletcher und Andrea Sambo.

Nicht mehr antreten werden laut Mitteilung vom Montag Gilbert Achermann, der die maximale Amtsdauer erreicht hat, und – wie bereits vor ein paar Wochen angekündigt – David Nicol, Vorsitzender des Governance- und Risikoausschusses. Sein Rücktritt erfolgte im Zusammenhang mit dem hohen Kreditengagement von Julius Bär bei der konkursiten Signa-Gruppe des Österreichers René Benko. Die restlichen Mitglieder – inklusive Präsident Romeo Lacher – stellen sich zur Wiederwahl.

Fletcher mit grosser Risikomanagement- und Führungserfahrung

Der neu vorgeschlagene Bruce Fletcher ist laut den Angaben britischer und amerikanischer Staatsbürger und kann auf eine 40-jährige Karriere in der Finanzbranche zurückblicken. Er verfüge über umfangreiche Risikomanagement- und Führungserfahrung, heisst es. Von 2018 bis 2023 war er Chief Risk Officer der britischen Bankengruppe NatWest Group. Davor war er 17 Jahre bei Citigroup und 13 Jahre bei HSBC in den USA und in Grossbritannien in verschiedenen Risikomanagement-Funktionen tätig. Aktuell ist er Vorsitzender der Professional Risk Managers International Association in den USA. Es sei vorgesehen, dass er nach seiner Wahl den Vorsitz des Governance- und Risikoausschusses übernehmen wird.

Sambo 16 Jahre für die UBS tätig

Andrea Sambo ist italienischer Staatsbürger und verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Von 2005 bis 2021 arbeitete er bei der UBS in London, wo er laut Mitteilung diverse Führungs- und Managementpositionen bekleidete und zuletzt Head Group Financial Resources Management war. Vor seiner Zeit bei UBS arbeitete er bei Morgan Stanley in London und New York sowie bei der Banca Commerciale Italiana in Mailand als Derivatspezialist. (awp/mc/pg)