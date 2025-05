Ex-Bär-Chef Rickenbacher wird Präsident von Krypto-Investmentgesellschaft CV VC

Zug – Der ehemalige Julius Bär-Chef Philipp Rickenbacher übernimmt ein Amt in der Kryptobranche. Er wird neuer Präsident der Krypto-Investmentgesellschaft CV VC (Crypto Valley Venture Capital), wie CV VC am Freitag mitteilte.

Rickenbacher übernehme das Präsidium von Alex Wassmer, der das Unternehmen als Vizepräsident weiter begleiten werde, heisst es in der Mitteilung. Mit dem Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats will CV VC laut eigenen Angaben eine nächste strategische Wachstumsphase einleiten. Die auf Blockchain-Startups spezialisierte CV VC hat gemäss Mitteilung bisher 75 Unternehmen direkt finanziert.

Rickenbacher war im Februar 2024 als Chef von Julius Bär zurückgetreten. Er zog damit die Konsequenzen aus einem massiven Abschreiber der Zürcher Privatbank in Höhe von gut 600 Millionen Franken auf Kredite an die zusammengebrochene Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko. (awp/mc/pg)