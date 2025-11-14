Julius Bär setzt auf Doppelspitze für Heimmarkt Schweiz

Zürich – Die Bank Julius Bär setzt bei der Führung des Heimmarktes Schweiz künftig auf eine Doppelspitze. Ab 1. Januar 2026 sollen Marc Blunier und Alain Krüger die Leitung übernehmen.

Der bisherige Leiter Schweiz, Patrick Prinz, verlasse die Bankengruppe persönlichen Gründen zum Ende des Jahres 2025, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Prinz war seit 2019 in verschiedenen Positionen für Julius Bär tätig.

Die neue Doppelspitze wird für sämtliche Teams des lokalen Geschäfts – an elf Standorten in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz – verantwortlich sein. Auch die Umsetzung der strategischen Marktinitiativen falle in ihre Verantwortung.

Krüger werde zusätzlich zum Standortleiter Genf ernannt. Er kommt von Goldman Sachs, wo er für die sehr vermögenden Privatkunden (UHNW) sowie Family-Office-Kunden in der Schweiz verantwortlich war. Davor hatte er von 2013 bis 2020 eine ähnliche Position für die UBS in der französischsprachigen Schweiz inne.

Blunier ist seit sechs Jahren bei Julius Bär, sei Mai 2025 als Global Head Offering Management & Development. Zuvor war er zehn Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei der UBS.

Sacha Bodenehr, bisheriger Standortleiter Genf, wird neuer Leiter Business Management Genf und Stellvertreter von Alain Krüger. (awp/mc/pg)