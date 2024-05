K2G baut globalen Einfluss aus: Partnerschaften mit internationalen Unternehmen sichern Zugang zu über 200 Kunden weltweit

Über K2G

K2G ist ein führender Anbieter von innovativen, KI-gesteuerten Lösungen für die Risikomodellierung und Preisgestaltung in der Versicherungsbranche. Das Unternehmen entwickelt intelligente Lösungen, die es Versicherern ermöglichen, präzisere Risikobewertungen durchzuführen, Preise individueller zu gestalten und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Die Technologie von K2G basiert auf patentierten Algorithmen, die alternative Datenquellen wie Telematikdaten, Social-Media-Daten und Satellitendaten nutzen, um ein umfassendes und präzises Profil des Risikos eines jeden Kunden zu erstellen.



Über Fadata

Fadata ist ein globaler Anbieter von Softwarelösungen für die Versicherungsbranche. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Lösungen an, die Versicherern jeder Größe helfen, ihre Prozesse zu optimieren, ihre Daten zu nutzen und ihre Effizienz und Rentabilität zu verbessern. Die Lösungen von Fadata werden von Versicherern in über 80 Ländern weltweit eingesetzt und helfen ihnen, die Herausforderungen der Digitalisierung, Datenanalyse und Kundenzufriedenheit zu meistern.



Über IKOR

IKOR ist ein Unternehmen der X1F-Gruppe und bietet IT-Beratung und -Dienstleistungen für Unternehmen in verschiedenen Branchen, darunter auch Versicherungen. Mit einem starken Netzwerk und Zugang zu zahlreichen Versicherern in Deutschland und anderen europäischen Ländern ist IKOR ein wichtiger Partner für die Vermarktung der K2G-Produkte.