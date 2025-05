Sanitas steigert Gewinn 2024 deutlich

Zürich – Die Sanitas Gruppe hat im Geschäftsjahr 2024 deutlich mehr verdient. Zudem hat die Gruppe per Anfang 2024 über 40’000 neue Grundversicherte erhalten und entsprechend die Prämieneinnahmen gesteigert.

Unter dem Strich erzielte der Zürcher Krankenversicherer einen Gewinn von 98,7 Millionen Franken, das ist mehr als zweieinhalbmal so viel wie ein Jahr zuvor. Der Grossteil davon stammt aus den Zusatzversicherungen, wie die Kasse am Mittwoch mitteilte.

Die Prämieneinnahmen stiegen um 11,7 Prozent auf 3,52 Milliarden Franken. Die Zahl der Kundn in der Grundversicherung nahm dabei um 1,6 Prozent auf gut 648’000 zu und die Zahl der Zusatzversicherten um 1,0 Prozent auf etwas über 670’000. Die höheren Prämieneinnahmen seien aber auch auf die hohe Zahl an neuen Grundversicherten per Anfang 2024 zurückzuführen.

Eigenkapital steigt auf 1,19 Mrd Franken

Dank des insgesamt positiven Jahresabschlusses stieg das konsolidierte Eigenkapital den Angaben zufolge um knapp 9 Prozent auf 1,19 Milliarden Franken. Sanitas sei damit finanziell «weiterhin sehr gut» aufgestellt, heisst es weiter.

Die Leistungskosten erhöhten sich um 6,9 Prozent auf 3,20 Milliarden Franken. Dass sie nicht noch mehr gestiegen sind, führt Sanitas auf die Leistungs- und Kostenkontrolle zurück. So seien insgesamt ungerechtfertigte Forderungen von beinahe 500 Millionen Franken verhindert worden. (awp/mc/pg)