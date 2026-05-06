K2G Holding AG gewinnt Ex-CEO von simpego fürs Unternehmen

Baar – Die K2G Holding AG verstärkt ihre strategische Ausrichtung mit einem erfahrenen Top-Manager aus der Schweizer Versicherungsbranche: Patrick Eugster wird künftig mit CEO Arina Man die Entwicklung des Unternehmens vorantreiben.

Mit Patrick Eugster gewinnt die K2G Holding AG eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit umfassender Erfahrung in den Bereichen (digitale) Versicherung, Pricing, Underwriting, Produktmanagement und strategische Unternehmensführung. Von 2017 bis 2025 prägte Eugster als CEO und zeitweise auch als CFO die Simpego Versicherungen AG massgeblich und war für den Aufbau der modernen digitalen Versicherung verantwortlich. Zuvor war er in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Allianz Suisse tätig, unter anderem als Bereichsleiter für Produktmanagement und Pricing sowie als Leiter Unternehmensentwicklung.

Patrick Eugster promovierte an der Universität Zürich mit Schwerpunkt Versicherungsökonomie und schloss seine Dissertation «summa cum laude» ab.

Die K2G Holding AG sehe in dieser Personalie einen wichtigen strategischen Schritt zur weiteren Skalierung ihrer daten- und AI-basierten Lösungen für die Versicherungsindustrie, heisst es in einer Medienmitteilung. Die K2G entwickelt AI- und datenbasierte Technologien für Versicherungen und InsurTech-Unternehmen mit Fokus auf Pricing, Risikomodellierung, Portfolio-Analysen und digitale Versicherungsprozesse. (pd/mc/pg)