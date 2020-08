Karsten Kunert verlässt die Hypothekarbank Lenzburg

Lenzburg – Karsten Kunert, Leiter des Bereichs Operations und Mitglied der Geschäftsleitung der Hypothekarbank Lenzburg AG, hat sich entschieden, die Bank per Ende November 2020 zu verlassen, da sein Verantwortungsbereich nicht mehr in der Geschäftsleitung eingegliedert ist.



Die Abteilungen des Unternehmensbereichs Operations werden in die anderen Bereiche überführt.

Kunert war seit 2019 Mitglied der Geschäftsleitung der HBL, zuvor seit November 2017 Bereichsleiter. Davor war Kunert ab Juni 2008 Mitglied der Geschäftsleitung der Aargauischen Kantonalbank und Bereichsleiter Services & Logistik.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken Kunert für sein Engagement und wünschen ihm für die berufliche Zukunft viel Erfolg und persönlich alles Gute. (HBL/mc)