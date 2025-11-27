KENDRIS Gruppe richtet sich neu aus: Weichenstellung für die Zukunft

Zürich – Zum 20-jährigen Firmenjubiläum stellt das internationale Beratungs- und Treuhandunternehmen KENDRIS die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Im Zentrum der umfassenden Transformation stehen eine noch konsequentere Kundenorientierung, die Errichtung einer Holdingstruktur sowie die Verlegung und der Ausbau des Hauptsitzes nach Zug.

Lokal verankert, global vernetzt

Die Schweiz mit den Standorten in Zug, Zürich, Aarau und Genf bildet das Herzstück der Gruppe. Der attraktive Heimmarkt ist Ausgangspunkt für zahlreiche komplexe nationale und internationale Mandate. Das lokale Schweizer Treuhandgeschäft mit inhabergeführten Unternehmen und KMU bleibt ein zentrales strategisches Geschäftsfeld.

Gleichzeitig ist KENDRIS mit den weiteren Standorten in London, Luxemburg, Zypern, Dubai, Singapur und den USA auch in den wichtigsten internationalen Finanz- und Wirtschaftsregionen präsent. Diese globale Aufstellung ermöglicht eine erstklassige grenzüberschreitende Betreuung auf höchstem Niveau.

Strukturelle Weiterentwicklung

Mit der Einführung einer Holdingstruktur hat die KENDRIS Gruppe ihre Organisation neu geordnet und unter einem Dach gebündelt.

Neu gehören dazu die Gesellschaften KENDRIS Schweiz AG, KENDRIS International AG, und KENDRIS Services AG. Damit werden die bestehenden Kundensegmente – Privatkunden, Geschäftskunden und institutionelle Kunden – strukturell gestärkt und differenzierter geführt. Im institutionellen Bereich ergänzt KENDRIS Capital Ltd. das Angebot.

Die neue Struktur fördert eine gezieltere Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse des jeweiligen Kundensegments, nutzt gezielt Synergien bei internationalen Mandaten und schafft mehr Transparenz innerhalb der Gruppe. Gleichzeitig schärft sie das Profil von KENDRIS als unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen mit konsequenter Kundenorientierung und langfristiger Ausrichtung.

Neuer Hauptsitz in Zug

Die Wahl von Zug als Sitz der neuen Holding ist eine direkte Reaktion auf die wachsende Bedeutung dieses Standorts. In den vergangenen Jahren hat KENDRIS Unternehmungen von zahlreichen internationalen Kundinnen und Kunden in Zug angesiedelt. Mit der Verlegung und dem Ausbau des Hauptsitzes bekräftigt die Gruppe ihr klares Bekenntnis zum Standort Schweiz und stärkt ihre physische Präsenz.

Mit Werten in die Zukunft

Die Transformation steht im Einklang mit der Vision von KENDRIS, als führender Partner innovative, kundennahe und anpassungsfähige Lösungen zu bieten. Die Mission – persönliche und unabhängige Beratung, Förderung der Mitarbeitenden und aktives regulatorisches Monitoring – bleibt dabei zentraler Bestandteil der Unternehmensidentität. Das 20-jährige Bestehen nach dem Management-Buy-out aus einer Big-4-Gesellschaft markiert für KENDRIS nicht nur einen Meilenstein, sondern auch einen bewussten Aufbruch: Die Gruppe startet in die dritte Dekade – lokal verankert, global vernetzt; mit internationaler Beratung und Treuhand für vermögende Privatpersonen, Family Offices, Unternehmen und institutionellen Kunden. (Kendris/mc/hfu)