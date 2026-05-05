FalconX und Sygnum Bank kooperieren, um reguliertes Banking mit On-Chain tokenisiertem Kredit zu verbinden

New York / Zürich – FalconX, ein institutioneller Prime Broker für digitale Vermögenswerte, gab heute eine Partnerschaft mit der Sygnum Bank bekannt, einer Digital-Asset-Banking-Gruppe. Ziel ist es, die institutionelle Beteiligung an On-Chain tokenisiertem Kredit über ein reguliertes Bank-Gateway zu erweitern.

Durch die Zusammenarbeit erhalten institutionelle und private Vermögenskunden der Sygnum Bank Zugang zu FalconX’ On-Chain strukturiertem Kreditangebot – einem tokenisierten, überbesicherten Kreditvehikel, das auf Vermögenswerten basiert, die aus dem FalconX-Kredit-Ökosystem stammen. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, institutionellen Investoren Zugang zu digitalem Asset-Kreditpotenzial und Erträgen aus institutioneller Kreditbeteiligung zu bieten.

Die Partnerschaft markiert einen strukturellen Wandel im Zugang zu institutionellem Kredit im Bereich digitaler Vermögenswerte, indem sie die institutionellen Standards einer regulierten Bank mit der Transparenz und Programmierbarkeit der Blockchain-Infrastruktur kombiniert.

Brücke zwischen Banking und Blockchain

Im Rahmen dieses Modells fungiert die Sygnum Bank als Kreditgeber im Namen ihrer berechtigten Kunden und ermöglicht ihnen so die Teilnahme an FalconX’ Kreditfazilität über ihre regulierte Plattform Desygnate.

Die Fazilität nutzt Pareto für die On-Chain Tresorinfrastruktur, M11 Credit als Verwaltungs- und Sicherheitenagent sowie Keyring für Compliance-Prüfungen und Zugangskontrollen.

Gemeinsam ermöglicht diese Struktur eine nahtlose Teilnahme an On-Chain tokenisiertem Kredit unter Einhaltung institutioneller Onboarding-, AML- und Governance-Standards.

Pionierarbeit bei On-Chain institutionellen Kreditfazilitäten

FalconX hat die erste tokenisierte strukturierte Kreditfazilität für digitale Vermögenswerte eingeführt und damit ein neues Modell geschaffen, das feste Einkommensdisziplin in die Kryptomärkte bringt.

Die Fazilität bietet Zugang zu einem institutionellen Digital-Asset-Kreditpool, in dem ein FalconX-Spezialzweckvehikel (SPV) überbesicherte Kredite an berechtigte Gegenparteien vergibt.

Die Struktur wird unterstützt durch Echtzeit-Sicherheitenüberwachung, automatisiertes Margin-Management, unabhängige Kontrolle durch M11 Credit sowie ein insolvenzgeschütztes Rahmenwerk, das das Kapital der Investoren vom Konzernbilanzvermögen von FalconX trennt.

„Tokenisierung transformiert den institutionellen Kreditmarkt, und Institutionen suchen zunehmend nach strukturierten, transparenten Möglichkeiten, an digitalen Kreditmärkten teilzunehmen“, sagte Austin Reid, Global Head of Revenue and Business bei FalconX. „Diese Partnerschaft erweitert die Reichweite von On-Chain institutionellem Kredit über eine führende Digital-Asset-Bank und setzt den Standard für regulierte Adoption weltweit.“

„Wir sind stolz, mit FalconX zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden Zugang zu institutionellem Digital-Asset-Kredit über das Gateway einer regulierten Bank zu bieten“, sagte Fatmire Bekiri, Head Tokenization bei Sygnum. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie schnell sich die Finanzmärkte On-Chain entwickeln, und wir bleiben engagiert, unsere Kunden bei der Entwicklung dieser neuen Finanzinfrastruktur zu unterstützen.“

Definition der nächsten Phase institutioneller Krypto-Finanzierung

Die Konvergenz von regulierten Finanzinstituten und On-Chain-Infrastruktur beschleunigt sich. Diese Partnerschaft zeigt, wie tokenisierte Infrastruktur direkt in regulierte Finanzsysteme integriert werden kann – nicht als paralleles Ökosystem, sondern als Erweiterung davon.

Durch die Einbettung institutioneller Kredite in vertrauenswürdige Bankkanäle verfolgt FalconX seine Vision, On-Chain-Kredit zu einer tragenden Säule der institutionellen Digital-Asset-Märkte zu machen.

Teilnehmer können Ausschüttungen aus partizipativen Anteilen an der Fazilität erhalten, die den vom Kreditgeber an den Kreditnehmer verliehenen Beträgen entsprechen, vorbehaltlich der Bedingungen der Fazilität und der damit verbundenen Risiken. Die Teilnahme ist abhängig von der Zuständigkeitsberechtigung und steht US-Personen oder Institutionen nicht offen. Der Kreditnehmer ist ein abgegrenztes Spezialzweckvehikel (SPV), für das Falcon Labs Ltd als Sicherheitenverwalter fungiert.

Die Teilnahme ist auf berechtigte Kunden der Sygnum Bank beschränkt und unterliegt Zuständigkeitsanforderungen. Die Fazilität steht US-Personen sowie Personen oder Unternehmen aus eingeschränkten Jurisdiktionen nicht zur Verfügung. Die Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen kann je nach Zuständigkeit und FalconX-Einheiten variieren. Für weitere Informationen zu den rechtlichen Einheiten, die bestimmte Produkte oder Dienstleistungen anbieten, konsultieren Sie bitte die auf unserer Website verfügbaren Offenlegungen oder wenden Sie sich an Ihren Sygnum Bank-Ansprechpartner. (Sygnum/mc/ps)