Klarent sichert sich 8 Millionen US-Dollar Startkapital

Zürich – Klarent, eine Plattform für autonomes Softwaretesten, gab bekannt, dass das Unternehmen 8 Millionen US-Dollar an Startkapital eingeworben hat, um nach starkem Wachstum in ganz Europa seine Expansion in die Vereinigten Staaten voranzutreiben.

Die Finanzierungsrunde wurde von Mosaic Ventures angeführt, unter Beteiligung von Moonfire Ventures und einer Gruppe namhafter Angel-Investoren, darunter unter anderem Jürgen Galler (ehemaliger Google-Direktor), Harris Barton und AngelInvest Ventures.

Das Unternehmen wurde von zwei ehemaligen leitenden Google-Ingenieuren gegründet: Asheem Panakkat (CEO) und Momchil Ivanov (CTO). Während ihrer Arbeit an den Produkten „Lens“ und „Shopping“ bei Google sahen sie gleich zwei Veränderungen voraus: Grosse Sprachmodelle würden wirklich leistungsfähig werden, und das Volumen der ausgelieferten Software würde in die Höhe schnellen. Was sie besonders faszinierte, war das Problem der Ausrichtung: Wenn Programmieragenten immer mehr Code schreiben, wie kann man sie dann im Zaum halten und sicherstellen, dass sie das Richtige tun?

Das Problem: Eine instabile, fragmentierte und teure Qualitätssicherung

Die traditionelle Qualitätssicherung bricht unter der Last des KI-generierten Codes zusammen. Manuelle Tests sind zu langsam, veraltete Automatisierungslösungen sind plattformübergreifend zu anfällig, und KI-Tools der ersten Generation sind zu unberechenbar – sie verbrauchen Tokens und Budget, ohne Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Die Lösung: Deterministische Autonomie

Klarent führt autonome Agenten ein, die LLMs ausschliesslich zum Erstellen und Anpassen deterministischer Testcodes nutzen. Dieser „deterministische“ Ansatz gewährleistet, dass Tests zuverlässig und wiederholbar ausgeführt werden, und verbindet so die Geschwindigkeit der KI mit der Präzision und Kosteneffizienz der Produktionsentwicklung. Die Plattform wird durch einen „Human-in-the-Loop“-Service unterstützt, der jedes Ergebnis überprüft, sodass Kunden stets nur für die tatsächlichen Ergebnisse bezahlen.

„Bei Google konnten Momo und ich zwei Entwicklungen gleichzeitig erkennen: LLMs wurden immer besser, und die Menge an Software, die entwickelt wurde, stand kurz vor einer explosionsartigen Zunahme. Die Frage, die uns nicht losliess, war die der Rückkopplungsschleife. Wie sorgt man dafür, dass diese Programmieragenten ehrlich bleiben? Wir begannen damit, Bewertungsmethoden für LLMs zu entwickeln, und erkannten schnell, dass die grössere Chance in der Qualitätssicherung selbst lag. Je mehr Code weltweit von KI geschrieben wird, desto weniger ist das Testen nur noch eine Kostenstelle, sondern wird zum entscheidenden Faktor dafür, ob man diesem Code überhaupt vertrauen kann.“ – Asheem Panakkat, Mitbegründer und CEO von Klarent AI

Der Ansatz hat europaweit rasch an Bedeutung gewonnen und zählt Kunden aus verschiedenen Branchen zu seinen Anwendern – darunter JD Sports im E-Commerce, NZZ im Medienbereich und Sixt im Reise- und Mobilitätssektor.

„Mit KI wächst die Codegenerierung schneller, als wir sie testen können, sodass die Qualitätssicherung zum entscheidenden Engpass wird. Asheem und Momo haben dies bei Google erkannt, noch bevor es der Grossteil der Branche tat. Was uns überzeugt hat, war ihr Beharren auf Determinismus – KI zum Schreiben von Tests zu nutzen, nicht zum Ausführen –, weshalb Unternehmen Klarent in der Produktion vertrauen. Wir freuen uns sehr, das Team bei seiner Expansion in die USA zu unterstützen.“ – Chandar Lal, Partner bei Mosaic Ventures.

Mit der neuen Finanzierungsrunde wird Klarent seine Präsenz in den Vereinigten Staaten ausbauen – dem Hauptschwerpunkt dieser Finanzierungsrunde – und dabei auf der Dynamik aufbauen, die das Unternehmen bei europäischen Unternehmen bereits geschaffen hat. Das Unternehmen wird ausserdem sein Entwicklerteam weiter vergrössern und sein plattformübergreifendes Produkt für Web und Mobilgeräte weiter ausbauen. (Klarent/mc/hfu)