Zürich – Das Zürcher AI-Startup nextesy hat eine Seed-Finanzierungsrunde über insgesamt 10,4 Millionen USD abgeschlossen. Lead-Investor ist Swisscom Ventures, zudem beteiligen sich unter anderem HIAG Beteiligung Holding AG, Fifth Quarter Ventures, Herbert VC und Look AI Ventures sowie mehrere Angel-Investoren.

Mit dem frischen Kapital will nextesy das Wachstum im Heimatmarkt beschleunigen, die Entwicklung von AI Agents vorantreiben und im Verlauf des kommenden Jahres den Schritt in die Internationalisierung gehen.

Seit dem Markteintritt hat sich nextesy als AI-Business-Plattform für KMU, Freelancer und Treuhänder in der Schweiz etabliert. Die starke Resonanz im Markt und die hohe Kundenzufriedenheit haben die Investoren überzeugt: Mit der nun abgeschlossenen Seed-Runde über 10,4 Millionen USD gehört nextesy zu den grössten Seed-Finanzierungen im Schweizer AI-Umfeld.

„KMU geben ein Vielfaches mehr für die Führung ihrer Buchhaltung aus als für die Software dazu. nextesy ist von Grund auf mit AI aufgebaut und hat das Potenzial, diese Verteilung massgeblich zu verschieben“, sagt Stefan Kuentz, Managing Partner bei Swisscom Ventures. „Über 2’000 Kunden kurz nach dem Markteintritt bestätigen uns, dass der Markt bereit ist. Wir freuen uns, ein hoch erfahrenes Team auf seinem Weg zu begleiten.“

Mehr Tempo im Go-to-Market und anstehende Internationalisierung

Ein wesentlicher Teil der Mittel fliesst in den Ausbau von Vertrieb und Marketing. „Unsere Kundinnen und Kunden lieben das Produkt, und die Nachfrage übertrifft unsere Erwartungen“, sagt Dr. Milan Kuzmanovic, der mit Abschluss der Finanzierungsrunde die Funktion als Co-CEO von nextesy übernimmt. „Jetzt ist der richtige Moment, um aufs Gaspedal zu drücken. Mit Swisscom Ventures und unseren weiteren Investoren haben wir Partner an Bord, die unsere Vision teilen und uns helfen, noch schneller zu wachsen, sowohl in der Schweiz als auch international im kommendem Jahr.“

AI Agents bis hin zum vollautomatisierten Jahresabschluss

Gleichzeitig investiert nextesy in die Weiterentwicklung der Plattform. Bereits heute erreicht die Software einen in der Branche unvergleichlich hohen Automatisierungsgrad. In Kürze sollen AI Agents diesen noch weiter steigern und schrittweise immer komplexere Aufgaben eigenständig übernehmen, bis hin zum vollautomatisierten Jahresabschluss. „Unser Ziel ist eine Betriebswirtschaft, die einfach im Hintergrund läuft“, so Kuzmanovic. „Unternehmerinnen und Unternehmer sollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, nicht auf Belege, Buchungen und Abschlüsse. Mit unseren AI Agents machen wir den nächsten grossen Schritt in Richtung Vollautomatisierung.“

Top 20 an der Slush: Auszeichnung für die Schweizer Startup-Szene

Internationale Aufmerksamkeit erhält nextesy bereits jetzt: An der Slush in Helsinki, einer der weltweit wichtigsten Startup- und Tech-Konferenzen, gehört nextesy zu den Top 20. Vor Ort wurde das Unternehmen von Dario Fazlic und Dr. Milan Kuzmanovic vertreten. „Unter den Top 20 der Slush zu stehen, ist eine grossartige Anerkennung, nicht nur für unser Team, sondern für die gesamte Schweizer Startup-Landschaft“, sagt Kuzmanovic. „Es zeigt, dass AI-Innovation aus der Schweiz international ganz vorne mitspielt.“ (nextesy/mc/hfu)