DECALIA stellt Jonathan Graas zur Stärkung des Teams für thematische Anlagen und der ESG-Kompetenz ein

Genf / Zürich – Mit der Einstellung von Jonathan Graas als Senior Portfolio Manager will der Genfer Vermögensverwalter DECALIA die ESG-Kompetenz und den Investmentprozess bei Aktienanlagen stärken. Jonathan Graas, der zuvor bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM) tätig war, verstärkt das Investmentteam des DECALIA Sustainable SOCIETY Fund und wird Co-Manager des DECALIA Circular Economy Fund.

«Um seine Expansion fortzusetzen, investiert DECALIA weiterhin in die Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr wurden Alexander Roose als Leiter des Bereichs Aktien und Quirien Lemey als Senior Portfolio Manager eingestellt. Beide kommen von DPAM und verwalten den DECALIA Sustainable SOCIETY Fund. Jonathan Graas trifft also ein Jahr später wieder auf seine ehemaligen Kollegen», so Rodolfo De Benedetti, Partner und Head of Product Strategy bei DECALIA.

JonathanGraas ist ein Fundamental- und ESG-orientierter Portfoliomanager mit einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz bei globalen thematischen Aktien. Zuvor war er leitender PM eines nachhaltigen US-Fonds und Co-PM zweier nachhaltiger Themenfonds, deren Gesamtvermögen sich auf mehr als 4 Mrd. Euro beläuft.

Jonathan Graas verfügt über einen Master-Abschluss in Angewandter Mathematik der Katholischen Universität Löwen und einen Master-Abschluss in Internationaler Finanzwirtschaft der HEC Paris. «Nach seiner Ausbildung zum Industrieanalysten wurde er von Alexander Roose und Quirien Lemey zum Portfoliomanager ausgebildet. Er ergänzt unser thematisches Investmentteam somit hervorragend und stärkt unseren Investmentprozess», fügt Xavier Guillon, Partner und Leiter von DECALIA Funds, hinzu.

Bevor sie zu DECALIA kamen, verwalteten Alexander Roose und Quirien Lemey mehr als zehn Jahre lang gemeinsam nachhaltige Fonds. Zusammen gründeten und verwalteten sie erfolgreich die Multi-Themen-Strategie DPAM Equities NEWGEMS Sustainable.

Die Reihe der Neueinstellungen begann mit dem Eintritt von Roberto Magnatantini Ende 2020 als leitender Portfoliomanager für DECALIA Silver Generation/Eternity, der das globale thematische Team mit seiner Expertise im Gesundheitswesen ergänzte. Roberto Magnatantini verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Verwaltung globaler Aktien und thematischer Fonds. Bevor er zu DECALIA kam, war er Head of Global Equities bei SYZ Asset Management, wo er zwölf Jahre lang zwei Strategien für die OYSTER-Fonds-Franchise verwaltete. (DECALIA/mc/ps)

Über die DECALIA-Gruppe

DECALIA SA wurde 2014 in Genf gegründet und ist ein Vermögensverwalter für private und institutionelle Investoren. Mit mehr als 70 Mitarbeitenden und einem verwalteten Vermögen von CHF 4,9 Milliarden ist DECALIA rapide gewachsen. Dies ist vor allem der Erfahrung im aktiven Management zu verdanken, die die Gründer in den letzten 30 Jahren gesammelt haben.

Die von DECALIA entwickelten Strategien konzentrieren sich auf vier langfristig aussichtsreiche Anlagethemen: Disintermediation des Bankensektors, Streben nach Rendite, langfristige Trends und Marktineffizienzen.

DECALIA ist auf praktische Lösungen ausgerichtet. Das Unternehmen hat sich ganz der Erzielung einer höheren risikoadjustierten Performance für seine Kunden verschrieben und gewährleistet gleichzeitig ein Höchstmass an Service. Als grundlegende Werte prägen Engagement, Innovation und Teamgeist die DNA von DECALIA und bestimmen das Handeln. Die Anlagephilosophie basiert auf den Grundprinzipien striktes Risikomanagement, Kapitalerhalt, aktiver Managementstil und Auswahl der besten Talente.

DECALIA wird von der Finma im Rahmen einer Lizenz für die gemeinsame Vermögensverwaltung reguliert. Neben dem Hauptsitz in Genf verfügt die Gruppe über Niederlassungen in Zürich und Mailand.