Kotierung der RealUnit Schweiz AG an der Börse BX Swiss

Baar – Die Aktie der Investmentgesellschaft RealUnit Schweiz AG mit Sitz in Baar wird heute, 29. November 2021, zum ersten Mal an der BX Swiss gehandelt. Mit diesem Schritt können sich neu auch Sparer und Privatanleger, die eine Realwertanlage als Inflationsschutz suchen, an der RealUnit Schweiz AG beteiligen.

Die RealUnit Schweiz AG ist eine Investmentgesellschaft, die breit diversifiziert in reale Werte, wie etwa Edelmetalle und Beteiligungen an Unternehmen mit starker Bilanz und nachhaltigen Erträgen, investiert. Die Schweizer Aktiengesellschaft wurde im Sommer 2017 gegründet und hat ihren Sitz in Baar (ZG). Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, die Vermögen ihrer Aktionärinnen und Aktionäre langfristig im Wert zu erhalten. Die konservativen und gleichzeitig breit diversifizierten Investitionen soll Sparern oder Privatanlegern erhöhte Sicherheit und Krisenresistenz für ihr Vermögen bieten. Namentlich kann die Anlage in reale Werte einen höheren Schutz vor Wertverlusten aus Inflation oder während Wirtschafts- und Finanzkrisen ermöglichen. Mindestens die Hälfte des Vermögens wird in physischer Form gehalten und sicher ausserhalb des Bankensystems in der Schweiz verwahrt.

«Die steigende Inflation erhöht die Nachfrage nach Sachwertanlagen. Mit der jetzt erfolgten Kotierung der RealUnit Schweiz AG an der BX Swiss ermöglichen wir genau zur rechten Zeit neu auch allen in der Schweiz ansässigen Sparern und Privatanlegern einen einfachen Zugang zu unseren breit diversifizierten und aktiv verwalteten Realwerten», erklärt CEO DaniStüssi.

«Wir haben im Frühling den Verwaltungsrat verstärkt und in den vergangenen Monaten die Umsetzung unserer Strategie konsequent vorangetrieben. Diesen September konnten wir erfolgreich eine Kapitalerhöhung von über 5 Mio. Franken durchführen. Zudem haben wir unser Expertenteam im Anlageausschuss weiter verstärkt und sind damit auf Kurs», ergänzt Verwaltungsratspräsident Fidelis Götz. Zum Anlageausschuss gehören neu auch Hanspeter Leimgruber und Erwin Röösli: Hanspeter Leimgruber war 16 Jahre lang Regionenleiter und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Neuen Aargauer Bank (NAB); Erwin Röösli ist seit über 10 Jahren Geschäftsführer eines Family Office und Inhaber einer eigenen Finanzberatungsfirma in Luzern.

«Die Börsenkotierung ist ein wichtiger Meilenstein in der 20-jährigen Geschichte des RealUnits», sagt der Gründer der RealUnit Schweiz AG und langjährige Luzerner Privatbankier Karl Reichmuth. «Der reale Wert des Geldes hat seit der Auflösung der Golddeckung 1971 stark abgenommen und die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer grösser. Ich möchte der nächsten Generation eine mit Realwerten gedeckte Parallelwährung für den langfristigen Vermögenserhalt hinterlassen.» (RealUnit/mc/ps)

Über RealUnit Schweiz AG

Die zentralen Anlageprinzipien der 2017 gegründeten Investmentgesellschaft sind der Kapitalschutz und der langfristige Erhalt der realen Kaufkraft ihrer Aktionärinnen und Aktionäre. Dabei bilden Schweizer Anlagen und der direkte Besitz von Sachwerten einen Schwerpunkt der Anlagetätigkeit. Die Struktur der Investmentgesellschaft und die über die letzten Jahrzehnte optimierte Zusammensetzung der Anlageklassen ermöglichen es, in einem Krisenfall flexibel zu reagieren und dadurch den Werterhalt des anvertrauten Vermögens bestmöglich zu gewährleisten.

Die Beteiligung an der Gesellschaft, der «RealUnit», kann als klassische Aktie im Bankdepot oder als Aktientoken auf der Ethereum Blockchain ausgewählt werden. Seit heute sind die Inhaberaktien der RealUnit Schweiz AG an der BX Swiss kotiert (ISIN: CH1129911108 / Valoren-Nr.: 112991110 / Ticker: REALU). Die Aktie der RealUnitSchweiz AG ist für Sparer und Kleinanleger, Unternehmer, professionelle Anleger und Krypto-Investoren zugänglich.

