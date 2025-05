KPT verliert nach Wachstum der vergangenen Jahre tausende Kunden

Zürich – Der genossenschaftlich organisierte Berner Krankenversicherer KPT hat im letzten Jahr den Gewinn dank Rückenwind von den Finanzmärkten gesteigert. Dagegen sank die Zahl der Versicherten in der Grundversicherung deutlich. KPT spricht von einer Konsolidierung nach Jahren des Wachstums.

Nach dem Rekordwachstum im Herbst 2023 mit rund 200’000 Versicherten sei für die KPT im Geschäftsjahr 2024 die Konsolidierung und Stabilisierung im Vordergrund gestanden, teilte die Gruppe am Freitag mit. In der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) fiel die Zahl der Versicherten zu Jahresbeginn 2025 zum Vorjahr um gut 70’000 auf rund 470’000.

Mit einem Rückgang hatte man bei der KPT gerechnet, schliesslich sei die letztjährige Prämienrunde «anspruchsvoll» gewesen. Mit Blick auf die Entwicklung der Gesundheitskosten musste der Krankenversicherer die Prämien erhöhen. Das Ziel sei es gewesen, zwischen finanzieller Stabilität und den mittelfristigen Wachstumszielen eine «gute Balance» zu finden, hiess es dazu.

Der aktuelle Versichertenbestand in der Grundversicherung liegt laut Mitteilung aber nach wie vor innerhalb des definierten Zielbandes. Ein leichtes Wachstum verzeichnete die KPT hingegen mit Kunden der Zusatzversicherung (VVG). Da stieg die Kundenzahl gemäss den Angaben per Anfang 2025 auf 309’000 nach 307’000 ein Jahr zuvor.

Gewinn gesteigert

In der Erfolgsrechnung steigerte die KPT das Unternehmensergebnis im Jahr 2024 auf 35 Millionen Franken nach einem Plus von 10 Millionen in 2023. Dazu geführt hätten eine überdurchschnittliche Performance der Kapitalanlagen sowie ein gutes versicherungstechnisches Ergebnis im Geschäft mit Zusatzversicherungen, erklärt die KPT.

Der Prämienertrag der Gruppe stieg um 7,9 Prozent auf 2,62 Milliarden Franken und auf der Gegenseite nahm der Versicherungsaufwand um 8,1 Prozent auf 2,46 Milliarden zu. Der Schaden-Kostensatz als Mass der Profitabilität im operativen Geschäft verbesserte sich leicht um 0,3 Prozentpunkte auf 101,3 Prozent.

«Das Unternehmen ist finanziell gesund, die Digitalisierung schreitet voran und die Versicherten sind mit unseren Produkten und Services zufrieden», hält KPT-Chef Thomas Harnischberg in der Mitteilung fest. In der Krankenversicherung sei die Solvenz stabilisiert worden. Die KPT stehe auf einer festen Kapitalbasis und werde die Reserven in den kommenden Jahren weiter aufbauen, hiess es weiter. (awp/mc/pg)