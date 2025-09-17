CSS regelt Colatella-Nachfolge: Mirjam Bamberger wird neue CEO

Luzern – Der Verwaltungsrat der CSS Gruppe hat Mirjam Bamberger zur neuen CEO gewählt. Sie übernimmt die Führung Anfang Februar 2026 und folgt damit auf Philomena Colatrella, die nach neun erfolgreichen Jahren als CEO der CSS zurücktritt.

Mit Mirjam Bamberger (51) gewinne die CSS eine international erfahrene und in der Schweiz verankerte Führungspersönlichkeit, heisst es in der CSS-Mitteilung. Innerhalb der AXA Gruppe verantwortete sie als CEO die Allbranchenversicherung AXA Luxembourg sowie die fondsgebundenen Vorsorgelösungen der AXA Wealth Europe; zuvor führte sie in der Geschäftsleitung der AXA Schweiz das Ressort Kunde & Strategie. Aktuell ist sie Mitglied der Konzernleitung European Markets & Health und Aufsichtsrätin bei mehreren Versicherungsgesellschaften.

Ihr Werdegang zeige eine konsequente Ausrichtung auf Kundennähe, digitale Innovation und nachhaltiges Wachstum. Bei der AXA Gruppe war sie an der Erarbeitung der globalen Strategie 2026 beteiligt und trug massgeblich zur Entwicklung neuer Wachstumsfelder bei – insbesondere an der Schnittstelle von Assekuranz und Gesundheit. Ihre Schwerpunkte lagen dabei auf innovativen Krankenversicherungslösungen, Digitalisierungsprogrammen sowie länderübergreifenden Präventions- und Diagnostik-Dienstleistungen.

Mirjam Bamberger besitzt die schweizerische und deutsche Staatsbürgerschaft und verfügt über einen Executive MBA des IMD in Lausanne sowie einen Master der Universität Köln. (mc/pg)