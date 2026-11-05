Stuttgart – Eine kaputte Heizung im November, ein Auto, das den nächsten TÜV nicht übersteht, oder einfach die Zahnarztrechnung, die höher ausfällt als gedacht: Meist ist es kein grosser Plan, der jemanden zum Kreditantrag bringt, sondern ein Anlass, der sich nicht verschieben lässt. Genau in solchen Momenten vergleichen die wenigsten gründlich. Dabei sind die Zeiten, in denen man Konditionen nebenbei akzeptieren konnte, vorbei.

Die Bundesbank hat für August 2026 einen Zinssatz von 7,92 Prozent für neu vergebene Konsumentenkredite an private Haushalte gemeldet, ein Plus von 33 Basispunkten gegenüber dem Vormonat, bei einem Neugeschäft von rund 24,3 Milliarden Euro [1].

Woher die höheren Zinsen kommen

Teilweise liegt es an der Geldpolitik. Die EZB hat im Juni erstmals seit fast drei Jahren die Zinsen angehoben, und was Banken für ihre eigene Refinanzierung mehr bezahlen, taucht über kurz oder lang in den Kreditangeboten wieder auf, wenn auch nicht bei jedem Institut gleich schnell. Der Bundesbank-Wert ist dabei ein Durchschnitt über alle Anbieter und Kreditarten. Wer selbst anfragt, landet je nach Einkommen, Bonität, Summe und Laufzeit drüber oder drunter, manchmal deutlich.

Banken, Direktanbieter, Spezialinstitute

Wer einen Ratenkredit sucht, trifft in Deutschland grob auf drei Sorten von Anbietern. Die klassische Filialbank oder Sparkasse kennt häufig schon das Girokonto und die Gehaltseingänge, was bei der Prüfung helfen kann, dafür laufen Abläufe dort oft langsamer. Direktbanken wickeln alles im Netz ab und sind meist schneller, persönliche Rücksprache ist eher die Ausnahme. Dazu kommen Institute, die sich auf Konsumfinanzierung spezialisiert haben. Zu dieser Gruppe zählt auch ein Kredit bei der Creditplus Bank, und gerade bei solchen Häusern laufen Anträge oft weitgehend standardisiert durch; bei kleineren Summen werden Entscheidungen bei vielen Banken inzwischen grösstenteils automatisiert getroffen. Ob das am Ende ein günstigeres Angebot bedeutet, hängt vom Einzelfall ab. Ein guter Rat: mindestens ein Angebot aus jeder Gruppe einholen.

Welche Zahlen im Angebot wirklich zählen

Wichtigste Grösse ist der effektive Jahreszins. Er schliesst weitere Kosten des Kredits ein und erlaubt es erst, zwei Angebote überhaupt sauber nebeneinanderzulegen; wer Verbraucherdarlehen bewirbt und dabei Zahlen nennt, muss ihn angeben (§ 17 PAngV) [2]. Daneben lohnt der Blick auf einige weitere Punkte:

die Laufzeit und der Gesamtbetrag aller Raten, nicht bloss die Rate selbst,

ob und zu welchen Bedingungen Sondertilgungen möglich sind,

ob eine Restschuldversicherung dabei ist, die extra kostet und die man nicht nehmen muss,

was bei vorzeitiger Rückzahlung fällig wird. Die Vorfälligkeitsentschädigung ist gesetzlich gedeckelt, in der Regel auf 1 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags, bei höchstens zwölf Monaten Restlaufzeit auf 0,5 Prozent (§ 502 BGB) [3].

Was die Laufzeit mit den Kosten macht

Ein Rechenbeispiel verdeutlicht den Einfluss der Kreditlaufzeit auf die Gesamtkosten. 5.000 Euro, effektiver Jahreszins 7,92 Prozent, also der Wert aus der Statistik, das ist ausdrücklich kein Angebot. Bei 36 Monaten Laufzeit liegt die Rate bei etwa 156 Euro, und über die gesamte Zeit zahlt man rund 610 Euro Zinsen. Streckt man auf 60 Monate, fällt die Rate auf etwa 101 Euro, aber die Zinsen wachsen auf rund 1.030 Euro. Wer also vor allem auf die niedrige Monatsrate schaut, bezahlt dafür am Ende fast siebzig Prozent mehr Zinsen. Gerechnet wurde mit einer Annuität, der Monatszins ist aus dem Jahreszins abgeleitet, alle Werte sind gerundet.

Bonität, Antrag, Widerruf

Vor der Zusage schaut jede Bank, ob der Kredit tragbar ist. In Deutschland gehört dazu in aller Regel eine Bonitätsauskunft, ausserdem Angaben zu Einkommen und zu dem, was ohnehin jeden Monat abgeht. Wer mehrere Angebote einholt, sollte bei der Anfrage nachhaken, welche Art Abfrage das ist, denn nicht jede hinterlässt dieselben Spuren. Ist der Vertrag unterschrieben, bleibt bei Verbraucherdarlehen in der Regel eine Widerrufsfrist von 14 Tagen (§ 495 BGB) [4], die allerdings erst beginnt, wenn alle Pflichtangaben vorliegen.

Neue Regeln ab 20. November

Das Gesetz zur Umsetzung der neuen EU-Verbraucherkreditrichtlinie wurde im Mai 2026 im Bundesgesetzblatt verkündet und gilt im Grundsatz ab dem 20. November 2026; bestehende Marktteilnehmer dürfen Übergangsfristen von bis zu zwölf Monaten nutzen. Unter anderem brauchen Kreditgeber künftig eine Registrierung bei der BaFin [5]. Für Kreditnehmer ändert das den Alltag nicht über Nacht, vergleichen muss man weiterhin selbst.

Am Ende bleibt eine einfache Rechnung

Vor dem Antrag helfen drei Überlegungen: wofür das Geld konkret gebraucht wird, welche Rate auch dann noch tragbar ist, wenn irgendwo eine unerwartete Rechnung hereinkommt, und welches der Angebote über die gesamte Laufzeit am wenigsten kostet. Wer die ehrlich beantwortet, hat meist schon das Meiste erledigt.

FAQ

Woran erkenne ich ein gutes Kreditangebot?

Am effektiven Jahreszins und am Gesamtbetrag. Nur beides zusammen macht Angebote vergleichbar.

Lohnt sich eine lange Laufzeit?

Nur, wenn die Rate sonst nicht ins Budget passt. Ansonsten kosten zusätzliche Monate zusätzliche Zinsen.

Kann ich vorzeitig zurückzahlen?

Grundsätzlich ja. Je nach Vertrag fällt eine Vorfälligkeitsentschädigung an, die gesetzlich begrenzt ist.

Gibt es ein Widerrufsrecht?

Bei Verbraucherdarlehen in der Regel 14 Tage, beginnend erst mit vollständigen Pflichtangaben.

Schadet eine Kreditanfrage meiner Bonität?

Das hängt von der Art der Anfrage ab. Frag nach, ob es eine unverbindliche Konditionsanfrage ist.

(cp/mc/hfu)

Quellen