Kreditkartenkosten im Vergleich: Warum die Jahresgebühr nicht alles zeigt

Bollstabruk – Wenn man in der Schweiz eine Kreditkarte auswählt, schaut man sicherlich als erstes auf die Jahresgebühr. Sie ist die Zahl, die überall am deutlichsten steht. Oft aber nicht die höchste Kostenposition. Was eine Karte wirklich kostet, zeigt sich erst im Alltag.

Wo und in welcher Währung bezahlt wird, ob Bargeld bezogen wird und wie die Monatsrechnung beglichen wird.

Vom Nutzungsprofil zur Jahresrechnung

Ein sinnvoller Vergleich beginnt bei den eigenen Abrechnungen und nicht beim Produkt. Drei Fragen genügen für eine erste Einordnung. Wie hoch ist der monatliche Kartenumsatz? Welcher Anteil fällt in Fremdwährung oder bei Händlern mit Sitz im Ausland an? Wird die Karte für Bargeldbezüge genutzt? Aus den Antworten lässt sich für jede Karte eine Jahresrechnung erstellen, in der die Grundgebühr nur einer von mehreren Posten ist.

Vergleichsportale können diesen Schritt strukturieren. Der Schweizer Kreditkartenvergleich zum Beispiel kreditkart.ch filtert Karten unter anderem nach Jahresgebühr und Fremdwährungsgebühr und führt zu jeder Karte ein eigenes Profil mit den Bedingungen der Herausgeber und dem jeweiligen Prüfdatum. Verbindlich bleiben die Gebührenübersichten der Anbieter selbst, denn Konditionen werden regelmässig angepasst.

Auslandszahlungen: Gebühr und Wechselkurs getrennt prüfen

Bei Zahlungen in Euro oder Dollar fallen zwei Kostenelemente an. Das erste ist die Bearbeitungsgebühr für Fremdwährungen, ein Prozentsatz auf jeden Betrag. Das zweite ist der Umrechnungskurs, den der Herausgeber anwendet und der eine eigene Marge enthalten kann. Eine niedrige ausgewiesene Gebühr bedeutet deshalb nicht automatisch tiefe Gesamtkosten.

Leicht zu übersehen ist, dass auch Zahlungen in Franken Zusatzkosten auslösen können, wenn der Händler im Ausland sitzt. Die Gebührenübersicht der LIPO Mastercard von Cembra zeigt das exemplarisch. Die Jahresgebühr beträgt null Franken, für Transaktionen in Fremdwährung wie auch für Transaktionen in CHF im Ausland werden jedoch je 2 Prozent berechnet.

Bargeldbezug: auch im Inland kostspielig

Für Bargeld ist die Kreditkarte selten das günstigste Instrument. In derselben Gebührenübersicht kostet ein Bezug 3,75 Prozent, mindestens 10 Franken, unabhängig davon, ob er in der Schweiz oder im Ausland erfolgt. Wer am Bancomaten 100 Franken bezieht, bezahlt damit 10 Franken Gebühr. Wer regelmässig Bargeld braucht, sollte die Konditionen der Debitkarte des eigenen Kontos daneben legen.

Vollständige Rückzahlung oder Teilzahlung

Den grössten Unterschied macht oft die Art der Rückzahlung. Wer die Monatsrechnung vollständig und fristgerecht begleicht, zahlt keine Zinsen. Wer die Teilzahlungsoption nutzt, trägt Zinsen auf dem offenen Saldo.

Deren Höhe ist durch das Bundesgesetz über den Konsumkredit begrenzt. Seit dem 1. Januar 2026 liegt der Höchstzinssatz für Überziehungskredite, zu denen Kreditkarten mit Kreditoption zählen, bei 12 Prozent, wie das Bundesamt für Justiz mitteilt. Er wird aus dem über drei Monate aufgezinsten SARON plus 12 Prozentpunkten berechnet und darf 12 Prozent nicht unterschreiten. Bei einem dauerhaft offenen Saldo von 2000 Franken ergeben sich so bis zu rund 240 Franken Zins im Jahr. Das ist mehr als die Jahresgebühr vieler Standardkarten.

Zusatzleistungen: Bedingungen vor Versprechen

Reiseversicherungen, Einkaufsschutz, Cashback oder Punkteprogramme können eine Jahresgebühr aufwiegen, aber nur, wenn ihre Voraussetzungen erfüllt sind. Reiseversicherungen greifen häufig nur, wenn ein bestimmter Anteil der Reisekosten mit der Karte bezahlt wurde. Massgebend sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB), nicht die Werbeseite.

Bei Bonusprogrammen zählt, ob der Gegenwert in Franken gutgeschrieben oder nur als Gutschein eines bestimmten Händlers eingelöst werden kann. Auch Ausschlüsse gehören in die Rechnung: Cembra etwa nimmt in der genannten Übersicht Gebühren, Zinsen und Glücksspieltransaktionen von den Vorteilen aus.

So lässt sich der Vergleich praktisch angehen

Kartenumsätze der letzten zwölf Monate nach Inland, Fremdwährung und ausländischen Händlern aufteilen. Für zwei oder drei Karten die Jahreskosten berechnen: Jahresgebühr, Fremdwährungsanteil mal Gebühr, Bargeldbezüge. Zusatzleistungen nur anrechnen, wenn die eigenen Gewohnheiten die Bedingungen tatsächlich erfüllen. Vor dem Antrag die aktuelle Gebührenübersicht und die AVB direkt beim Herausgeber lesen. Die Monatsrechnung per Lastschrift oder eBill vollständig begleichen, damit keine Zinsen anfallen.

(kk/mc/hfu)