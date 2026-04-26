Swisscard strukturiert um – 40 Angestellte bangen um Job

Horgen ZH – Der Schweizer Kreditkartenanbieter Swisscard passt am 1. Mai seine Organisationsstruktur an. 40 der etwas mehr als 650 Angestellten sind von dieser Restrukturierung betroffen. Swisscard hat ein formelles Konsultationsverfahren durchgeführt und bietet den Betroffenen Unterstützung durch einen bestehenden Sozialplan an.

Das gab am Samstagabend die Medienstelle des in Horgen ZH ansässigen Unternehmens auf Anfrage bekannt. Der «Blick» hatte zuvor online über die bevorstehende Reorganisation berichtet.

Die Reorganisation begründete die Swisscard-Medienstelle mit der Aussage, es gelte, die langfristige Nachhaltigkeit des Unternehmens zu sichern und der Kundschaft weiterhin konstant hohe Servicequalität zu bieten.ok

Die Swisscard AECS wurde 1998 als Gemeinschaftsunternehmen von Credit Suisse und American Express gegründet. Die frühere Schweizer Grossbank Credit Suisse gibt es heute nicht mehr. (awp/mc/pg)