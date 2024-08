Krypto-Investments mit einem Trading-Bot

Amsterdam – Ein Trading-Bot ist sowohl bei Anfängern als auch bei erfahrenen Investoren zu einem beliebten Hilfsmittel geworden. Ein Krypto-Trading-Bot hilft Ihnen, rund um die Uhr zu handeln, ohne dass Sie den Markt ständig selbst überwachen müssen.

Aber wie richtet man einen Trading-Bot ein und wie wird er genau benutzt?

Was ist ein Trading-Bot überhaupt?

Ein Krypto-Trading-Bot ist ein Softwareprogramm, das auf der Grundlage voreingestellter Parameter automatisch Trades ausführt. Der Zweck des Bots ist es, Anlegern zu helfen, ihre Gewinne zu maximieren. Die Bots sind dabei so programmiert, dass Marktchancen automatisch ausgenutzt werden, ohne dass Sie als Person aktiv werden müssen.

Schritt 1: Wählen Sie den richtigen Trading-Bot

Der erste Schritt besteht darin, den richtigen Trading-Bot auszuwählen. Es gibt verschiedene Bots, wie Arbitrage-Bots, Market-Making-Bots und solche, die Trends aufspüren. Zu den bekannten Plattformen, die Trading-Bots anbieten, gehören 3Commas, HaasOnline und Cryptohopper. Jede Plattform hat ihre eigenen Funktionen und Preise, daher ist es wichtig, einen Bot zu wählen, der Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget entspricht.

Schritt 2: Erstellen Sie Ihr Konto auf einer Handelsplattform

Um einen Trading-Bot nutzen zu können, benötigen Sie ein Konto bei einer Krypto-Börse wie Binance, Coinbase oder Kraken. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Plattform wählen, die den API-Zugang bietet, den der Bot für den Handel benötigt. Dies ist wichtig, da diese APIs es dem Bot ermöglichen, auf Ihr Konto zuzugreifen und Transaktionen auszuführen.

Schritt 3: API-Schlüssel einrichten

Nachdem Sie ein Konto erstellt haben, müssen Sie API-Schlüssel generieren. Anhand dieser Keys geben Sie dem Trading-Bot die Erlaubnis, in Ihrem Namen zu handeln. Bewahren Sie Ihre API-Schlüssel sicher auf und geben Sie dem Bot nur Lese- und Handelszugriff, aber keinen Zugriff auf Ihr digitales Vermögen.

Schritt 4: Konfigurieren Sie den Trading-Bot

Nachdem Sie nun einen Bot ausgewählt und Ihre API-Schlüssel eingerichtet haben, ist es an der Zeit, Ihren Bot zu konfigurieren. Hierzu gehören etwa Handelsstrategien, Risikomanagement, Handelspaare und zeitliche Aspekte. Viele Bots bieten voreingestellte Strategien, die Sie verwenden oder an Ihre eigenen Präferenzen anpassen können.

Nehmen wir an, Sie möchten Solana kaufen und hierfür einen Bot verwenden. Achten Sie bei Ihrer Konfiguration dann darauf, dass der Bot Solana kauft, sobald der Preis eine bestimmte Marke erreicht hat. So können Sie Solana zum richtigen Zeitpunkt kaufen, ohne den Markt ständig beobachten zu müssen.

Schritt 5: Testen Sie Ihre Strategie

Bevor Sie den Bot mit echtem Geld handeln lassen, ist es wichtig, Ihre Strategie unter Beweis zu stellen, etwa via Backtesting oder Paper Trading. Beim Backtesting wird Ihre Strategie auf historische Daten angewendet, um zu sehen, wie sie sich entwickelt hätte. Beim Paper Trading handeln Sie mit einer Art Spielgeld in einer realen Marktumgebung, sodass Sie sehen können, wie Ihre Strategie in Echtzeit, jedoch ohne Risiko, funktioniert.

Schritt 6: Startschuss für den ersten Live-Trade

Wenn Sie mit den Testergebnissen zufrieden sind, können Sie mit dem Live-Handel beginnen. Behalten Sie die Leistung Ihres Bots genau im Auge, vor allem in der Anfangsphase. Wenn nötig, passen Sie Ihre Strategien an, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Ein wichtiger Aspekt jeder erfolgreichen Investition ist die Beobachtung von Markttrends. Wenn Sie beispielsweise den Ethereum Kurs regelmäßig beobachten, erhalten Sie einen Einblick in die entsprechenden Marktbewegungen. Auf dieser Grundlage können Sie dann Ihre Handelsstrategie anpassen. Auf diese Weise wird es einfacher, von der gefürchteten Volatilität zu profitieren und Verluste zu minimieren. (bit/mc/hfu)