Kundenfokus, Innovation, Wachstum: smzh setzt Kurs für die Zukunft

Der unabhängige Finanzdienstleister smzh ag ernennt Peter Siber zum stellvertretenden CEO und verstärkt die Unternehmensleitung mit Pren Pervorfi und Rafael Szucs. Zusätzlich werden die Bereiche Key Clients & Corporates sowie Real Estate Advisory geschaffen und das Advisory Board mit Stefan Schärer erweitert. Die smzh ag unterstreicht mit diesen Schritten ihr klares Bekenntnis zum kontinuierlichen Wachstum, zur Weiterentwicklung ihrer Expertise und zur Anpassung ihres Angebots an die Bedürfnisse ihrer Kundschaft. «Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem starken Team die Positionierung der smzh ag weiter voranbringen, und einen noch besseren Service und spezialisiertere Leistungen bieten werden», kommentiert Gzim Hasani, CEO und Partner der smzh ag, die wichtigen Neuerungen.

Entscheidende Weichen für künftige Optimierungen

Nach drei erfolgreichen Jahren als COO übernimmt Peter Siber per 1. März 2024 die Funktion als Stellvertretender CEO. Peter Siber hat massgeblich zum Ausbau und der positiven Geschäftsentwicklung der smzh ag beigetragen und wird in seiner neuen Rolle die Bereiche Risk Management und Corporate Services leiten.

Die Nachfolge als COO übernimmt Pren Pervorfi, der als Partner zur smzh ag stösst. Mit Pren Pervorfi konnte die smzh ag einen im Bereich digitale Transformation ausgewiesenen Fachmann gewinnen. «Wir sind hoch erfreut, Pren Pervorfi als unseren neuen Chief Operating Officer bei der smzh ag zu wissen. Seine beeindruckende Erfolgsbilanz, sein umfassendes Know-how und seine Erfahrung im Bereich der digitalen Transformation und der Entwicklung von innovativen Plattformen bei führenden Privatbanken in der Schweiz, werden entscheidend dazu beitragen, dass wir in Sachen Innovation und Client Experience zum Vorreiter in der Schweiz werden», zeigt sich Gzim Hasani überzeugt.

Neuer Bereich Key Clients & Corporates

Rafael Szucs ergänzt die erweiterte Geschäftsleitung als Leiter Key Clients & Corporates. «Rafael Szucs wird dank seiner langjährigen, unternehmerisch geprägten Finanzierungserfahrung im Firmenkundensegment einen bedeutenden Beitrag zu unserem Erfolg leisten. Er ist bestens gerüstet, die komplexen Bedürfnisse dieser spezifischen Kundengruppe kompetent zu erfüllen und einen nachhaltigen Mehrwert zu schaffen», äussert sich Gzim Hasani.

Expertise in der digitalen Immobilien-Branche

Mit Stefan Schärer, Gründer der Houzy AG, der Neubau Portal AG und ehemaliger CEO von Immoscout24, gewinnt die smzh ag prominenten Zuwachs im Advisory Board. Gzim Hasani, CEO und Partner der smzh ag, freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit: «Wir sind sehr stolz, Stefan Schärer in unserem Advisory Board zu haben. Er ist ein visionärer Unternehmer, der die Immobilien-Branche mit seiner Plattform Houzy nachhaltig verändert hat. Mit seiner Expertise und seinem Netzwerk wird er uns dabei unterstützen, unsere Lösungen für die Immobilienwirtschaft weiterzuentwickeln und zu skalieren.»

Stefan Schärer ist ehemaliger Handball-Nationalspieler und aktueller Verbandspräsident von Swiss Ice Hockey. Er bringt somit auch sportliche und führungstechnische Kompetenzen in das Advisory Board der smzh ag ein. Er sagt: «Ich bin begeistert, Teil des Advisory Boards der smzh ag zu sein. Ich sehe ein grosses Potenzial in den Lösungen, die die smzh ag ihrer Kundschaft anbietet.»

Kompetenzbereich Real Estate Advisory

Zusätzlich bündelt die smzh ag ihr fundiertes Wissen und die umfangreiche Erfahrung in der Immobilienberatung zu den Themen Strategie, Nachhaltigkeit, Finanzierung, Rentabilität, Planung und Entwicklung im Bereich Real Estate Advisory. «Unsere Expertinnen und Experten sind darauf spezialisiert, die individuellen Ansprüche unserer Kundschaft zu verstehen, verborgene Potenziale zu erkennen und diese zu realisieren», erklärt Gzim Hasani. (smzh/mc/ps)

Über smzh ag

Die smzh ag, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Finanzdienstleister mit Hauptsitz in Zürich und mehr als zehn Filialen und über 100 Mitarbeitenden. Ihre zentrale Kompetenz liegt in der Entwicklung massgeschneiderter, umfassender und nachhaltiger Lösungen in den Bereichen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherungen, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht. Durch ihre branchenführende Expertise und den Zugang zu spezialisiertem Know-how identifiziert das Unternehmen optimale Angebote, die exakt auf die individuellen Ziele und Bedürfnisse von Privatpersonen und KMUs zugeschnitten sind. Dabei werden alle relevanten Synergien auf bestmögliche Weise genutzt.