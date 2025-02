Lakefield Partners expandiert weiter

Zürich – Der unabhängige Schweizer Vermögensverwalter Lakefield Partners setzt seinen seit Jahren anhaltenden Expansionskurs fort. Mit der jüngsten Erweiterung des Relationship Management Teams gewinnt das Unternehmen zwei erfahrene Branchenexperten, die den Wachstumskurs zusätzlich beflügeln.

Seit mehreren Jahren baut Lakefield Partners sein Team weiter personell aus, um seine Position in den Kernmärkten – vor allem in der Schweiz und Westeuropa – zu stärken und strategische Wachstumsfelder wie den brasilianischen Markt auszubauen. In diesem Zuge trat Chris Fluri zum 1. Januar 2025 als Senior Relationship Manager in das Team ein. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche und einer langjährigen Tätigkeit bei UBS, in der er unter anderem als UHNW Switzerland Relationship Manager und im Global Family Office tätig war, bringt er umfangreiche Expertise im Bereich Ultra High Net Worth, Family Office und institutionelle Kunden mit.

Ergänzend wird das Team ab dem 1. März 2025 durch die Ernennung von Carolina Gomes verstärkt. Die erfahrene Relationship Managerin wird künftig gemeinsam mit Thorsten Sackmann, der bereits 2021 zu Lakefield Partners stiess, die Präsenz des Unternehmens auf dem brasilianischen Markt und in Lateinamerika weiter ausbauen.

Lakefield Partners verfolgt weiterhin Expansionspläne und strebt an, sein Team weiter auszubauen. Das Unternehmen rekrutiert kontinuierlich neue Relationship Manager, um sich zusätzlich auf neue Kundenmärkte zu fokussieren und seine Präsenz in bestehenden sowie neuen Regionen weiter zu stärken. Der weitere Ausbau erfolgt dabei auf Grundlage der starken Asset-Management-Expertise und der bewährten Anlagephilosophie von Lakefield Partners. (Lakefield/mc)