Leitzins 1.00% per Ende Jahr? – Avobis Einschätzung Zinsmarkt September 2022

Zürich – Der Entscheid der SNB zur Zinserhöhung um 75 Bps war für den Zinsmarkt nicht zufriedenstellend. Obwohl die Rückkehr zu Positivzinsen nun abgeschlossen ist, wäre der Markt gegenüber einer massiven Erhöhung um einen ganzen Prozentpunkt empfänglicher gewesen.

Denn die Datengrundlage zu den Konsumentenpreisen deutet zunehmend darauf hin, dass die Teuerungsschübe, welche durch die Energiesituation ausgelöst wurden, bereits auf die anderen Segmente der Konsumentenpreise übergegriffen haben und somit ein schnelleres Zinstempo erfordern.

Wie Avobis die Reaktionen des Swapmarkts interpretiert und was in der nächsten geldpolitischen Lagebeurteilung zu erwarten ist, lesen Sie in der aktuellen Einschätzung zum Zinsmarkt September 2022. (Avobis/mc)