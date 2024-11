Vaduz – Die Liechtensteiner Fürstenbank LGT kauft in Australien zu. Sie übernimmt von der Commonwealth Bank of Australia, der grössten Bank des Landes, das sogenannte Private-Advice-Geschäft mit sehr vermögenden Kunden, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Durch die Übernahme werden gemäss Communiqué voraussichtlich 5 Milliarden australische Dollar respektive mehr als 2,8 Milliarden Franken an verwalteten Vermögen an LGT Crestone, die australische Einheit der LGT, übergehen. LGT Crestone beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeitende. Nun kommen laut den Angaben 40 weitere dazu. Der Abschluss der Transaktion ist für Mitte 2025 geplant.

Die Transaktion bekräftige das Bekenntnis der LGT für die Region, lässt sich Verwaltungsratspräsident Prinz Max von und zu Liechtenstein zitieren. Mehr als ein Drittel des Geschäfts werde mittlerweile in Asien-Pazifik gemacht. (awp/mc/pg)