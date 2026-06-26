Liontrust: SpaceX aus der Perspektive nachhaltiger Investitionen betrachtet

Der Börsengang von SpaceX sorgte nicht nur in den Finanzseiten für Schlagzeilen, sondern auch wegen der Grösse des Unternehmens und des „Papiervermögens“, das dadurch für seinen Gründer Elon Musk entstand. Wir möchten hier erläutern, warum wir mit unseren „Sustainable Future“-Fonds nicht an diesem Börsengang teilgenommen haben.

von Peter Michaelis, Head of Sustainable Investment, Liontrust

Wir sind der Überzeugung, dass Investitionen auf der Prognose der zukünftigen Gewinne und Cashflows von Unternehmen beruhen. Wenn wir Aktienkurse finden, die deutlich unter der Summe dieser zukünftigen Gewinne liegen – abgezinst, um den Zeitwert des Geldes zu berücksichtigen –, dann ist dies eine sinnvolle Investition.

Es gibt indes eine Vielzahl von Faktoren und möglichen Ergebnissen, die selbst die besten Unternehmen beeinflussen können; daher müssen wir unser Urteilsvermögen einsetzen, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Prognosen einzuschätzen. Als Orientierungshilfe betrachten wir die Geschichte und identifizieren bewährte Trends innerhalb der wirtschaftlichen Entwicklung. Diese sind in unseren Themen zusammengefasst: 22 Bereiche mit beständigem Wachstum, während sich unsere Welt zu einer saubereren, gesünderen und sichereren Welt entwickelt. Dies sind Bereiche, in denen das Wachstum tendenziell die Markterwartungen übertrifft.

Wir betrachten auch die Merkmale von Unternehmen, die tendenziell zu besseren Ergebnissen für die Aktionäre führen: ihre Führungsstrukturen, ihre Unternehmenskultur und ihre Beziehungen zu Lieferanten und Kunden. Im Allgemeinen sind Unternehmen mit guten Führungsstrukturen, starken Rechten für alle Aktionäre und einer Kultur, die auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtet ist, bessere Investitionen.

Wie sah SpaceX also aus dieser Perspektive aus?

Die Prognose der zukünftigen Umsätze ist unglaublich schwierig, ganz zu schweigen von den Gewinnen. Ja, das Unternehmen verfügt über ein marktbeherrschendes Weltraumstartsystem, das in den kommenden Jahren wahrscheinlich nur wenige Konkurrenten haben wird; und ja, Starlink ist ein schnell wachsendes Kommunikationssystem. Doch der Grossteil des prognostizierten Werts soll auf seinen KI-Fähigkeiten und weltraumgestützten Rechenzentren beruhen. Beides sind riskante, äusserst kapitalintensive Unternehmungen mit zunehmendem Wettbewerbsdruck. Sie könnten immens erfolgreich sein, doch davon kann noch lange keine Rede sein. Das Starlink-Kommunikationsgeschäft passt zu unserem Thema „Menschen verbinden“, doch der Rest – und das ist die überwiegende Mehrheit des Geschäfts – passt zu keinem unserer Themen.

Ferner prüfen wir, ob der Aktienkurs diese Aussichten wesentlich unterbewertet, und das ist kaum der Fall. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis für das nächste Jahr liegt bei über 100, was etwa dem 30-Fachen des aktuellen Multiplikators des S&P 500 entspricht. Es müsste sich um eine äusserst aussergewöhnliche Wachstumsentwicklung dieses ohnehin schon riesigen Unternehmens handeln, damit die Bewertung Sinn ergibt. Vielleicht wird es das, aber es wäre beispiellos.

Und schliesslich kommen wir zur Unternehmensstruktur. Im Rahmen einer nachhaltigen Anlagestrategie wäre eine Investition in SpaceX höchst unwahrscheinlich, und tatsächlich ist es ein Unternehmen, das wir aktiv meiden würden. Unsere Bedenken beruhen in erster Linie auf Umwelt- und Governance-Aspekten. Aus ökologischer Sicht sind die Aktivitäten von SpaceX mit erheblichen CO₂-Emissionen und einer anhaltenden Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verbunden. Aus Sicht der Unternehmensführung sehen wir eine Reihe von Warnsignalen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Verhalten und dem Führungsstil des Gründers und CEO. Zum Vergleich: Wir investieren derzeit aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung nicht in Tesla, obwohl das Unternehmen aus ökologischer Sicht wesentlich attraktiver ist.

Hinzu kommt die Geschichte der Börsengänge selbst. Sie finden in der Regel statt, wenn die Marktakteure gut vorbereitet und motiviert sind, das Geschäft erfolgreich über die Bühne zu bringen. Im Allgemeinen haben sie sich dabei nicht besonders gut geschlagen. Tatsächlich zeigt eine aktuelle Analyse der letzten 15 Jahre grosser Börsengänge einen medianen Wertverlust von 30 % über ein Jahr. Auch hier stehen die Chancen schlecht für sie.

All diese Faktoren zusammen erklären, so hoffe ich, warum wir uns bei diesem aussergewöhnlichen Ereignis an den Finanzmärkten zurückgehalten haben.

In diesem Jahr wird es wahrscheinlich zwei weitere grosse Börsengänge geben: OpenAI und Anthropic. Bei deren Bewertung werden wir denselben Ansatz verfolgen. (Liontrust/mc)