Livia Moretti wird neue CEO der Bank CIC

Basel – Der Verwaltungsrat der Bank CIC (Schweiz) AG hat Livia Moretti zur CEO ernannt. Livia Moretti wird ihre Arbeit am 1. Februar 2023 aufnehmen und die Nachfolge von David Fusi antreten. Dieser leitete das Unternehmen seit Dezember 2022 interimistisch, wie die Bank am Dienstag mitteilte.

Livia Moretti verfügt über eine solide und umfassende internationale Management-, Bank- und Finanzkompetenz. In den letzten zehn Jahren war sie Mitglied der Direktion der Europäischen Zentralbank, wo sie sich umfangreiche Kenntnisse über die Strategie, Praxis und Regulierung des internationalen Bankwesens aneignete. In dieser Funktion leitete sie multikulturelle Teams, die über mehrere Länder verteilt waren. Livia Moretti ist luxemburgische Staatsbürgerin und startete ihre Banklaufbahn bei einer Privatbankgruppe in Luxemburg, wo sie acht Jahre lang in verschiedenen Funktionen tätig war. Neben Englisch beherrscht sie auch Französisch, Deutsch und Italienisch. Sie hat einen Masterabschluss in «Economy of Financial Institutions and Markets» der Università Commerciale Luigi Bocconi in Mailand. Sie lebt mit ihrer Familie in Basel.

Livia Moretti tritt ihr Amt als CEO am 1. Februar 2023 an. Sie folgt damit auf David Fusi, der die Bank CIC (Schweiz) AG seit dem 23. Dezember ad interim leitete. David Fusi ist seit 2011 Mitglied der Geschäftsleitung der Bank CIC (Schweiz) AG. Ab Februar wird er sich wieder auf seine Aufgaben im Kundendienst der Bank CIC (Schweiz) AG konzentrieren.

«Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst zu gestalten», meint Livia Moretti. «Ich bin überzeugt, dass wir durch Engagement und Professionalität unserer Teams unsere ehrgeizigen Ziele erreichen werden.»

Éric Charpentier, Präsident des Verwaltungsrats der Bank CIC (Schweiz) AG, betont: «Mit ihrer langjährigen Erfahrung im internationalen Finanzsektor ist Frau Livia Moretti die ideale Person, um die verantwortungsvolle Rolle des CEO zu übernehmen. Im Namen des gesamten Verwaltungsrats der Bank CIC wünsche ich ihr viel Erfolg und Freude bei ihrer neuen Tätigkeit.» (Bank CIC)