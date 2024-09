Lombard Odier IM: Calyxia sichert sich 35 Millionen US-Dollar

Paris – Calyxia sichert sich 35 Millionen US-Dollar, um globale Hersteller bei der Verbesserung der Produktleistung und der Bekämpfung von Kohlenstoff- und Kunststoffverschmutzung zu unterstützen. Die Investition wird vom Plastic Circularity Fund von Lombard Odier Investment Managers und Bpifrance über seinen Large Venture Fonds angeführt, wodurch sich die Gesamtfinanzierung auf 70 Millionen US-Dollar erhöht.

Calyxia, ein B Corp zertifizierter industrieller B2B CleanTech-Innovator, der sich auf fortschrittliche und biologisch abbaubare Mikrokapseln und Mikropartikel für den Einsatz in Konsumgütern, Pflanzenschutz und fortschrittlichen Materialien spezialisiert hat, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen 35 Millionen Dollar in einer Series-B-Finanzierungsrunde erhalten hat. Die Finanzierungsrunde wurde von Lombard Odier Investment Managers über seinen Plastic Circularity Fund und von Bpifrance über seinen Large Venture Fonds geleitet, mit starker Unterstützung bestehender Investoren, darunter Astanor.

Calyxia hat 2023 seine erste voll operative Fabrik in Betrieb genommen und zertifiziert. Darüber hinaus hat Calyxia kommerzielle Partnerschaften für eine Massenproduktion mit führenden Unternehmen in den Bereichen Landwirtschaft, Konsumgüterpflege und fortschrittliche Materialien geschlossen.

Dieses neue Kapital wird es Calyxia ermöglichen, rentabel zu werden, seine Fertigungstechnologie global einzusetzen und sich als Marktführer in einem Markt von über 10 Milliarden US-Dollar zu etablieren.

Mit dieser neuen Finanzierungsrunde und der Unterstützung von FrenchTech 2030 plant Calyxia den Ausbau seiner kommerziellen und industriellen Aktivitäten, beginnend mit der Errichtung eines neuen Hauptsitzes und eines zweiten Produktionsstandorts in der Region Paris bis zum ersten Quartal 2025. Diese neue Anlage wird die Produktionskapazität auf 3.000 Tonnen pro Jahr erhöhen, was Calyxia den Weg zur Rentabilität ebnet und ihre Position als Marktführer festigt.

„Unsere Kunden sind bestrebt, die Umweltauswirkungen ihrer Produkte zu reduzieren, sehen sich jedoch häufig mit Kompromissen bei der Leistung und Rentabilität konfrontiert, was die verbreitete Einführung behindert“, sagte Jamie Walters, CEO und Mitbegründer von Calyxia. „Diese Investition wird den breiten Einsatz unserer Produkte beschleunigen und es den Herstellern ermöglichen, Kohlenstoff- und Plastikverschmutzung zu reduzieren und gleichzeitig die Produktleistung und Rentabilität zu steigern, um so eine grössere Wirkung zu erzielen. Wir freuen uns, mit einer so erstklassigen Gruppe von Investoren zusammenzuarbeiten, die unser Engagement für die Skalierung nachhaltiger Technologien und die Transformation von Branchen teilen. Gemeinsam sind wir bereit, einige der dringendsten Umwelt- und Industrieherausforderungen unserer Zeit anzugehen.“

Christopher Tritten, Head of Private Assets und CIO bei Lombard Odier Investment Managers, fügt hinzu: „Wir freuen uns, Calyxia durch den Lombard Odier Plastic Circularity Fund zu unterstützen. Ihre bahnbrechende Technologie bietet einen innovativen Ansatz zur Bekämpfung der Mikroplastikverschmutzung, und wir glauben, dass sie das Potenzial haben, zu wachsen und zu einem führenden Unternehmen in diesem Sektor zu werden. Dies passt perfekt zu unserem Engagement, in Unternehmen zu investieren, die eine nachhaltigere Zukunft gestalten.“

Cindy Ung, Investment Director bei Bpifrance Large Venture: „Bpifrance ist sehr stolz darauf, Calyxia über seinen Large-Venture-Fonds in dieser neuen Phase seiner Entwicklung zu unterstützen. Calyxia steht an der Spitze der Entwicklung von Lösungen, die die Produktleistung verbessern und gleichzeitig die globale Kohlenstoff- und Plastikverschmutzung bekämpfen. Wir sind überzeugt, dass das Unternehmen ein führender Akteur in seinem Bereich wird und zum Reindustrialisierungsplan Frankreichs beiträgt, der von Bpifrance unterstützt wird.“

Hans Marteau, Managing Partner bei Astanor: „Bei Astanor engagieren wir uns, visionäre Unternehmen zu unterstützen, die die Zukunft der Agrifood-Technologie und Nachhaltigkeit neu definieren. Calyxias bahnbrechende Mikroverkapselungstechnologie geht nicht nur die dringenden Herausforderungen der Mikroplastikverschmutzung und Kohlenstoffemissionen an, sondern bietet auch transformative Lösungen für den Agrarsektor. Durch die Verbesserung der Produktleistung und Nachhaltigkeit in verschiedenen Branchen steht Calyxia an der Spitze der Schaffung einer nachhaltigeren und profitableren Zukunft. Wir sind stolz darauf, unsere Unterstützung fortzusetzen, während sie ihre innovativen Lösungen global skalieren.“

Calyxia wurde 2015 von einer Gruppe von Wissenschaftlern der Harvard University (USA), der ESPCI-Paris PSL (Frankreich) und der Cambridge University (UK) gegründet und ist ein B Corp zertifizierter industrieller B2B CleanTech-Innovator, der eine proprietäre und nachhaltige Fertigungstechnologie entwickelt hat, um die weltweit ersten fortschrittlichen und biologisch abbaubaren Mikropartikel und Mikrokapselprodukte herzustellen.

Die Produkte von Calyxia vereinen auf einzigartige Weise biologische Abbaubarkeit, fortschrittliche Leistung und Kosteneffizienz. Sie ermöglichen es den Herstellern, herkömmliche Inhaltsstoffe aus Mikroplastik in Form von Mikrokapseln und Mikropartikeln zu ersetzen, die derzeit weit verbreitet und für Kosmetika, Waschmittel und Pflanzenschutzmittel entscheidend sind. Das Unternehmen profitiert von erheblichem Rückenwind, da die Europäische Kommission im Oktober 2023 ein Gesetz verabschiedet hat, das absichtlich hinzugefügte Mikroplastiken in Europa verbietet, wobei Regulierungsbehörden weltweit ähnliche Beschränkungen vorbereiten.

Darüber hinaus verbessert Calyxias Technologie die Leistung und Nachhaltigkeit von Kunststoffmaterialien, die in Sektoren wie erneuerbare Energien, Elektronik, Automobil und mehr verwendet werden, erheblich. Durch die Verhinderung des Kunststoffabbaus und die Erhöhung der Materialhaltbarkeit um mehr als das Zehnfache leistet Calyxia einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung der Plastikverschmutzung und zur Senkung des CO2-Fussabdrucks in der Fertigung. (Lombard Odier IM/mc/ps)