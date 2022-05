Lombard Odier Investment Managers lanciert nachhaltige Private Credit-Strategie

Genf – Lombard Odier Investment Managers hat den ersten Abschluss seiner Sustainable Private Credit-Strategie bekanntgegeben. Die Zusage des britischen Environment Agency Pension Fund EAPF unterstreicht die Vorreiterrolle von LOIM im Bereich nachhaltiger Investitionen. Mit der Sustainable Private Credit-Strategie will LOIM bei Unternehmen den Übergang zu einer Netto-Null-Zukunft fördern. Sie ist nach Art. 9 der europäischen Sustainable Finance Disclosure Regulations (SFDR-Verordnung) klassifiziert.

Der EAPF, Teil des britischen Local Government Pension Scheme (LGPS), verwaltet im Namen der aktiven und geschlossenen Pensionsfonds der Environment Agency («EA») ein Vermögen von rund 4,5 Milliarden Pfund. Die EA ist eine öffentliche Einrichtung, die vom britischen Ministerium für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten gefördert wird. Sie ist in England die führende öffentliche Einrichtung zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt. Der EAPF ist zudem einer der Unterzeichner der Paris Aligned Investment Initiative, mit der sich 53 Vermögensinhaber mit einem Gesamtvermögen von 2,9 Billionen US-Dollar verpflichtet haben, bis spätestens 2050 eine Netto-Null-Ausrichtung zu erreichen.

Die LOIM Sustainable Private Credit-Strategie zielt darauf ab, hauptsächlich bilaterale, vorrangig besicherte Privatkredite für diversifizierte nordamerikanische, auf den Klimawandel ausgerichtete Branchen bereitzustellen. Sie ist darauf ausgerichtet, massgeschneiderte, lösungsbasierte und strukturierte Liquidität in weniger effizient finanzierten Märkten bereitzustellen und gleichzeitig überzeugende risikobereinigte Renditen zu erzielen, die voraussichtlich weniger stark mit dem Markt korrelieren als bei traditionellen Direktkreditstrategien.

Ritesh Bamania, Leiter des institutionellen Vertriebs in Grossbritannien und Irland bei LOIM, kommentiert: „Der EAPF ist für seinen starken Nachhaltigkeitsfokus bekannt und wir freuen uns, mit ihm als wichtigem Partner zusammenzuarbeiten. Viele Kunden haben sich aus Diversifikationsgründen für Private Debt entschieden, um stabile Cashflows zu erzielen. Unsere Strategie zielt darauf ab, sowohl diese traditionellen Ziele als auch eine nachhaltige Ausrichtung zu erreichen, um den Übergang zu einer Netto-Null-Zukunft zu beschleunigen. Das britische institutionelle Geschäft ist ein wichtiger Schwerpunkt für LOIM, da wir unser Angebot an nachhaltigen Anlagen ausbauen. Der erfolgreiche erste Abschluss dieser Strategie und der Beginn einer Partnerschaft mit dem EAPF ist eine Bestätigung unserer Nachhaltigkeitsexpertise.“

Graham Cook, Chief Investment Officer beim EAPF, fügt hinzu: „Der Übergang zu einer globalen Netto-Null-Zukunft wird in hohem Masse von der gezielten Bereitstellung von Fremdfinanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen abhängen, um sie bei den notwendigen Änderungen ihrer Geschäftsmodelle zu unterstützen. Dies war etwas, was der Environment Agency Pension Fund als Priorität für Investitionen in unsere Net-Zero-Strategie identifiziert hat. Wir waren daher sehr erfreut über die Auflegung des nachhaltigen Private Credit Fonds von Lombard Odier Investment Managers, dessen Schwerpunkt auf der Erleichterung des Übergangs durch einen wissenschaftlich fundierten Ansatz liegt. Wir sind davon überzeugt, dass der Fonds die gewünschte doppelte Bilanz aufweisen wird, das heisst hohe Anlagerenditen einerseits und eine reale Wirkung bei der Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels andererseits.“

Jean-Pascal Porcherot, Co-Leiter von LOIM und geschäftsführender Partner bei Lombard Odier, fügt hinzu: „Wir freuen uns, dass der EAPF die Expertise und die Referenzen von LOIM im Bereich nachhaltiger Investitionen anerkannt hat. Peter Pulkkinen und Rhys Marsh sind letztes Jahr zu LOIM gekommen, um diese innovative und wirkungsvolle Strategie zu entwickeln, und der erste Abschluss markiert einen wichtigen Schritt in den strategischen Plänen von LOIM. Wir werden unser Angebot an nachhaltigen Investitionen auf öffentlichen und privaten Märkten weiter ausbauen und differenzierte Lösungen anbieten, die sowohl Nachhaltigkeitsergebnisse als auch potenziell attraktive finanzielle Renditen liefern.“ (LOIM/mc)