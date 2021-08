Longevity Investors: 2. Investorenkonferenz zum Thema Langlebigkeit

Zug – Die Longevity Investors Conference richtet sich an die globale Investorengemeinschaft und bringt private und institutionelle Investoren aus (U)HNWIs, FamilyOffices, VCs, Private Equity Funds, Privatbanken und Vermögensverwaltern mit erstklassigen und Langlebigkeits-erfahrenen Referenten zusammen.

Langlebigkeit wird in den kommenden Jahrzehnten eine der grössten, wenn nicht sogar die grösste Investitionsmöglichkeit sein. Die Longevity Investors Conference bietet relevante Einblicke in das Thema, fachkundige Weiterbildung, Investitionsmöglichkeiten und ausgezeichnete Networking-Gelegenheiten.

Herausragende Persönlichkeiten als RednerInnen

Die diesjährige Rednerauswahl umfasst herausragende Persönlichkeiten wie Dr. Aubrey deGrey (Chief Science Officer bei der SENS Research Foundation), Dr. Dina Radenkovic (Partner beim Salt Bio Fund und Chief Scientific Officer bei HOOKE), Sergey Young (Gründer des Longevity Vision Fund), Celine Halioua (Gründerin von Loyal), Dr. Brian Kennedy (Direktor des Centre for Healthy Ageing und Professor für Biochemie und Physiologie an der National University of Singapore), Michael Greve (Gründer der Forever Healthy Foundation) und viele mehr.

Die Konferenz wird von den beiden erfolgreichen Unternehmern und Investoren Dr. Tobias Reichmuth (Founding Partner der Maximon AG, Gründer von SUSI Partners und Chairman der Crypto Finance Group) und Marc P. Bernegger (Founding Partner der Maximon AG und Serial Entrepreneur mit Fokus auf exponentielle Technologien) organisiert, die auch hinter dem CfC St. Moritz stehen, der exklusivsten Konferenz für digitale Assets, die jedes Jahr kurz vor dem World Economic Forum (WEF) stattfindet.

Hoch attraktiv für Investoren

Die Motivation, die zweite ‹Longevity Investors Conference› zu organisieren, ist für Dr. Tobias Reichmuth klar: «Die Langlebigkeitsindustrie ist für Investoren hoch attraktiv. Während es wissenschaftlich orientierte Konferenzen gibt, fehlte eine professionelle und global ausgerichtete Langlebigkeitskonferenz für Investoren, was der grosse Erfolg der ersten ‹Longevity Investors Conference› im letzten Jahr gezeigt hat.» Marc P. Bernegger fügt hinzu: «Die jüngsten Fortschritte bei der radikalen Lebensverlängerung sind sehr beeindruckend und schaffen einzigartige und massive Investitionsmöglichkeiten. Wir sehen, dass immer mehr traditionelle Investoren in diesen Bereich einsteigen, und unsere Konferenz ist eine Plattform, auf der führende Wissenschaftler und Unternehmer im Bereich der Langlebigkeit mit hochrangigen Investoren aus der ganzen Welt zusammentreffen».

Online statt in St. Moritz

Die Longevity Investors Conference findet am 27. September statt. Die Konferenz findet normalerweise in St. Moritz, Schweiz, statt, wird aber aufgrund von Covid-19 im Jahr 2021 als Online-Format abgehalten. (Longevity Investors/mc/hfu)

Weitere Informationen und Anmeldung…