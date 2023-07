Lukas Gähwiler am Finance Forum Zürich

Lukas Gähwiler ist seit 2022 Verwaltungsratsvizepräsident der UBS. In seiner neuen Funktion als VR-Präsident der Credit Suisse verantwortet er die anspruchsvolle Integration in die UBS.

Gähwiler wird am Finance Forum Zürich mit Moderator Andi Lüscher über diese Herkulesaufgabe sprechen und über die anstehenden Schritte im Umbau der Grossbank berichten.

Lukas Gähwiler ist seit 2022 Vizepräsident des Verwaltungsrats der UBS. Er war zuletzt fünf Jahre Präsident des Verwaltungsrats der UBS Switzerland AG und von 2010 bis 2016 Mitglied der Konzernleitung von UBS und Präsident UBS Switzerland, verantwortlich für die Geschäfte Privatkunden, Wealth Management, Firmen- und institutionelle Kunden, Investment Banking und Asset Management im Heimmarkt von UBS. Lukas Gähwiler war vor seinem Wechsel zur UBS im Jahr 2010 zwanzig Jahre in leitenden Positionen für die CS in der Schweiz und in Nordamerika tätig, davon allein sieben Jahre als Risikochef im Bereich Firmenkunden und Private Banking. (FFZ/mc/hfu)

Infos & Tickets: www.finance-forum.ch