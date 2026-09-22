Mangopay führt Echo ein, um Plattformen mehr Flexibilität und Kontrolle über Multi-PSP-Zahlungsabläufe zu geben

Berlin – Mangopay, die Wallet-First-Zahlungsinfrastruktur für Enterprise-Plattformen, hat Echo vorgestellt – eine neue Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, Zahlungen, die über ihre bestehenden PSPs abgewickelt werden, an einem einzigen Ort für Abstimmung, Wallet-Zuweisung, Aufteilungen und Auszahlungen zu zentralisieren und zu verwalten.

Plattformen arbeiten mit mehreren PSPs zusammen, um verschiedene Märkte zu bedienen, lokale Zahlungsmethoden anzubieten und die Akzeptanzraten zu verbessern. Steigende Transaktionsvolumina und mehrere Anbieter führen jedoch dazu, dass der Prozess nach der Zahlungen zu stark fragmentiert ist. Informationen bleiben in separaten Systemen, Berichten und Abrechnungsprozessen gefangen.

Zentrale Plattform für nachgelagerte Geldbewegungen

Echo ermöglicht es Plattformen, ihre bestehenden PSP-Setups ungestört beizubehalten und gleichzeitig zu steuern, was nach der Zahlung geschieht. So entsteht ein klarer Nachweis darüber, wo sich die Gelder befinden, wem sie gehören und wann sie auf das Konto des richtigen Nutzers freigegeben werden können. PSPs wickeln weiterhin Pay-ins ab, während die Infrastruktur von Mangopay zum zentralen Punkt wird, von dem aus die Plattform nachgelagerte Geldbewegungen verwaltet.

„Skalierende Plattformen bewegen sich in einem grossen und wettbewerbsintensiven Umfeld, in dem ihnen je nach Zahlungsanforderungen immer mehr Anbieter zur Auswahl stehen. Für diese grosse Auswahl zahlen sie jedoch mit betrieblichen Kosten und Ineffizienz. Jeder neue Zahlungsanbieter bedeutet einen weiteren Abstimmungsprozess oder eine weitere Datenstruktur, an die sich Plattformen anpassen müssen. Wir haben Echo entwickelt, um dieses Muster zu durchbrechen und Plattformen eine flexible Möglichkeit zu bieten, die Betriebskosten für die Verwaltung von Zahlungsströmen über mehrere Anbieter hinweg zu senken – während ihre Freiheit erhalten bleibt, diejenigen Anbieter zu wählen, die ihre Geschäftsstrategie am besten unterstützen,“ sagte Andy Wiggan, Chief Product Officer von Mangopay.

Echo ist ab sofort für Enterprise-Plattformen verfügbar, folgend auf eine Early-Access-Phase mit ausgewählten Mangopay-Kunden, die bereits die Vorteile dieser Lösung erfahren haben.

Ein neues Modell für Geldbewegungen in der Plattformökonomie

Echo stellt einen Wandel dar, wie Enterprise-Plattformen ihre Zahlungsabläufe organisieren können. Laut einer aktuellen Mangopay-Studie verlassen sich 86 % der Enterprise-Plattformen immer noch auf manuelle Abstimmungen, während 30 % eine bessere Transparenz über die Geldflüsse als die Verbesserung identifizierten, die die größte Wirkung auf ihre Zahlungsabläufe hätte. Mangopay unterstützt Plattformen seit über einem Jahrzehnt bei der Bewältigung dieser Herausforderungen, die mit Multi-Parteien-Abläufen einhergehen, und setzt seine Mission fort, indem es Plattformen nun noch mehr Flexibilität und Kontrolle bietet.

Für die Plattformökonomie bedeutet die Einführung von Echo den Schritt weg von anbieterabhängigen Zahlungs-Setups hin zu einem skalierbareren Modell. Die Zahlungsanbieter behalten ihre Rolle bei der Zahlungsakzeptanz, und die Plattformen behalten die Kontrolle darüber, wie Geld zwischen Nutzern, Partnern und ihrem eigenen Unternehmen bewegt wird. (Mangopay/mc/hfu)