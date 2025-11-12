Marc Fischer verstärkt die Geschäftsleitung der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

Vaduz – Per 1. Januar 2026 wird Marc Fischer als neues Geschäftsleitungsmitglied der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG die Funktion des Leiters Fund Client Solutions & Services übernehmen.

Marc Fischer verfügt über eine langjährige und fundierte Expertise im Fonds- und Asset-Servicing-Geschäft. Seine berufliche Laufbahn umfasst leitende Positionen bei der UBS Fund Management (Switzerland) AG, der GAM Investment Management (Switzerland) AG sowie der ehemaligen Credit Suisse Asset Management (Switzerland) AG. Er hat an der Universität St. Gallen (lic. oec. HSG) mit Schwerpunkt Finance & Capital Markets abgeschlossen, ist Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und Certified ESG Analyst (CESGA).

In seiner neuen Funktion wird Marc Fischer die Verantwortung für den Bereich Fund Client Solutions & Services an den Standorten Liechtenstein und Luxemburg übernehmen und sich dabei insbesondere auf den weiteren Ausbau der Kundenbasis, der Dienstleistungspalette und des Kundenservice der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG konzentrieren.

Mit seiner Ernennung wird er die Geschäftsleitung der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG als drittes Mitglied neben Daniel Siepmann, CEO, und Oliver Schlumpf, Leiter Risk Management, ergänzen. Die Ernennung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA). (mc/pg)