Markus Pfister übernimmt Präsidium beim Verband für Strukturierte Produkte

Zürich – Der Vorstand des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SVSP hat Markus Pfister (Vontobel) per sofort zum neuen Präsidenten gewählt. Pfister übernimmt das Präsidialamt von Adrian Steinherr (UBS), der sich aufgrund von Meinungsverschiedenheiten entschieden hat, die Bank zu verlassen. Er wird den SVSP noch bei zentralen Projekten unterstützen, bis der Vorstand wieder vollzählig sein wird.

Markus Pfister ist seit über 20 Jahren im Bereich Derivate und Strukturierte Produkte in verschiedenen Führungspositionen tätig, die letzten 15 Jahre bei Vontobel. Dort zeichnete er mitverantwortlich für den Aufbau des Strukturierte-Produkte-Geschäfts und leitete lange den Bereich Financial Products Engineering & Development. Seit Beginn dieses Jahres ist Markus Pfister Chief Operating Officer des Investment Banking von Vontobel. Er unterstützte den Verband mit seinem breiten Wissen bereits bei verschiedenen Projekten und wurde anlässlich der letzten Delegiertenversammlung in den Vorstand gewählt.

Adrian Steinherr war seit 2016 im SVSP-Vorstand tätig und wurde erst Ende September an der Delegiertenversammlung zum neuen Verbandspräsidenten gewählt. „Die Mitarbeit im Vorstand des innovativen Branchenverbandes SVSP und die enge Zusammenarbeit mit den engagierten Mitgliedern hat mir viel Freude bereitet. Für die grosse Unterstützung bedanke ich mich herzlich. Gerne hätte ich zur Entwicklung des Verbandes weiter beigetragen“, wird Steinherr in der Mitteilung zitiert. (SVSP/mc/pg)

SVSP