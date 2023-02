Martin Scholl verstärkt den Verwaltungsrat der Belvédère Asset Management

Zürich – Die Belvédère Asset Management AG, eine Tochtergesellschaft der unabhängigen Vermögensverwaltungsgruppe Fundamenta Group, erweitert ihren Verwaltungsrat durch den Einsitz von Martin Scholl, dem ehemaligen CEO der Zürcher Kantonalbank. Mit der Wahl verstärkt der Verwaltungsrat die Kompetenzen im Bereich Vermögensverwaltung und Asset Management und setzt damit ein starkes Zeichen für die weitere strategische Entwicklung des Unternehmens.

Martin Scholl blickt auf eine über 40-jährige, ausserordentlich erfolgreiche Karriere in der Finanzbranche zurück. Die letzten 15 Jahre hat er als CEO der Zürcher Kantonalbank eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. Unter seiner Führung wurden u.a. der Ausbau der Vermögensverwaltung erfolgreich vorangetrieben und der Kauf sowie die Integration von Swisscanto reibungslos durchgeführt. Die Zürcher Kantonalbank vergrösserte unter der Leitung von Martin Scholl ihre Marktposition konsequent und ist heute eine der fünf systemrelevanten Banken in der Schweiz.

David Garcia, Gründer und Verwaltungsrat der Fundamenta Group, ist hocherfreut über den Zugang: «Mit Martin erhalten wir eine wertvolle Ergänzung zum bestehenden Gremium. Er vereint beispielhaft schweizerische Werte mit ausgewiesenen Fähigkeiten, Kompetenzen und enormer Erfahrung. Mit seiner integren, geerdeten Persönlichkeit, kombiniert mit einem kompromisslosen Fokus auf Qualität, passt er ideal zu unserer Unternehmenskultur und wird wesentlich dazu beitragen, die strategische Weiterentwicklung der Belvédère voranzutreiben.»

Ebenfalls zugewählt in den Verwaltungsrat sind David Garcia und Urs Gauch. An der ordentlichen Generalversammlung im Mai wird Urs Gauch das Präsidium der Belvédère Asset Management AG von Florian Marxer übernehmen, welcher ab diesem Zeitpunkt neu in den Verwaltungsrat der Fundamenta Group Holding AG eintreten wird. Damit wird sich der Verwaltungsrat der Belvédère Asset Management AG wie folgt zusammensetzen: Rolf Bögli, David Garcia, Urs Gauch (Präsidium), Martin Landolt und Martin Scholl. Vorbehalten bleibt die Zustimmung der FINMA. (Fundamenta Group/mc/ps)