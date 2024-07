Fundamenta Group: Erfolgreiche Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 107 Mio.

Zug – Die Fundamenta Group Investment Foundation hat am 1. Juli 2024 für ihre Anlagegruppe «Swiss Real Estate» die 6. Kapitalaufnahme erfolgreich abgeschlossen und konnte Zeichnungen im Umfang von CHF 107.1 Mio. entgegennehmen. Das anvisierte Zielvolumen von CHF 50 bis 75 Mio. wurde damit deutlich übertroffen.

Die Anlagestiftung wird den Emissionserlös für den strategiekonformen, gezielten und nachhaltigen Ausbau des Immobilienportfolios sowie für bereits bewilligte oder im Bau befindliche Entwicklungen im Bestand und Neubau verwenden.

Der Stiftungsrat freut sich über die hohe Nachfrage und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen der bestehenden sowie neuen Anleger. Der Anlegerkreis konnte auf insgesamt 158 Vorsorgeeinrichtungen vergrössert werden.

Dr. Wolf S. Seidel, Präsident des Stiftungsrats, betont den Erfolg der Kapitalerhöhung: „Das grosse Interesse bestärkt uns darin, unsere langfristig ausgerichtete Strategie konsequent fortzuführen und durch den ganzheitlichen und aktiven Managementansatz nachhaltigen Mehrwert im Sinne der Anleger zu schaffen.“

Die Anlagegruppe «Swiss Real Estate» fokussiert sich auf direkte Investitionen in Liegenschaften mit Wohn- und Gewerbenutzungen in der Schweiz. Der Anteil an Mieterträgen aus der Wohnnutzung beträgt zum Zeitpunkt der letzten Berichterstattung 75 Prozent. (Fundamenta Group/mc/ps)