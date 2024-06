mas advisory und Partes gehen strategische Partnerschaft im Bereich Embedded Finance ein

Zürich – Embedded Finance entspricht dem zunehmenden Bedürfnis der Brands, ihre Produkte und Dienstleistungen samt Finanzierung zu offerieren, was die Kundenbindung fördert, die Kosten senkt und die Share of Wallet erhöht. Die neu gegründete Partes AG adressiert als Spezialistin dieses Bedürfnis ganzheitlich, von der Konzipierung über die Umsetzung bis zum Betrieb.

Mit der kontinuierlichen Desintermediation, auch in der Finanzindustrie, die durch die zunehmende Fintech-Ausbreitung stark unterstützt wird, sind Lösungen möglich, die die Bezahlung und Finanzierung eines Kaufs «seamless» in das Produkt integrieren. Es leuchtet ein, dass es für den Käufer attraktiver ist, im Rahmen des Kaufprozesses eine angebotene Lösung beim Checkout auszuwählen, als zu einem Finanzdienstleister weitergeleitet zu werden, um eine Finanzierung zu beantragen.

Die Disruption, die Embedded Finance bringen dürfte – ob im Rahmen der aktuellen Prognosen oder gemässigter (z. B. siehe Grafik) –, stellt Opportunitäten dar für die Brands, für die Konsumenten und letztlich auch für Banken, die sich proaktiv in diesem neuen Kontext positionieren. In der Zusammenstellung von individuellen Embedded-Finance-Lösungen sind Banken wichtige Lieferanten von regulierten «Bausteinen», auch wenn das im Hintergrund erfolgt. Der Vorteil für sie liegt darin, dass sie von Transaktionsvolumina profitieren, die sie sonst nicht erschliessen könnten.

André Renfer, CEO und Mitgründer von Partes AG, ist eine der bestausgewiesenen Persönlichkeiten in der Schweiz in diesem Umfeld und hat die Umsetzung verschiedener Leuchtturmprojekte im Bereich Banking as a Service verantwortet.

Das Beratungsunternehmen mas advisory, spezialisiert in der Bankentechnologie, hat über die letzten 20 Jahre seine Kunden im Aufbau neuer Geschäftsmodelle und in der Umsetzung von Meilensteinprojekten entlang der verschiedenen Paradigmenwechsel erfolgreich unterstützt.

François Jeannet, Teilhaber von mas advisory, auch Mitgründer von Partes, und André Renfer haben nun beschlossen, eine strategische Partnerschaft zwischen beiden Firmen zu begründen.

«Das Voranstellen von Beratungsleistungen in der Initialphase eines Embedded-Finance-Projektes garantiert dem Kunden (Brand) von Partes ein erfolgreiches Projekt basierend auf einem schlüssigen Geschäftsmodell, samt einer geeigneten Governance, einem angepassten Offering, einem soliden Business Case und einem durchdachten Umsetzungsplan», kommentiert François Jeannet.

Jahrzehnte nach dem berühmten Spruch «People need banking, but not banks» erlaubt das aktuelle Aufbrechen der Wertschöpfungskette, Embedded Finance im Assembly-Modus, also durch das Zusammenstellen von «Best in class»-Komponenten, schnell auf dem höchsten Qualitätsniveau umzusetzen.

Partes stellt für ihre Kunden massgeschneiderte, skalierbare und Finma-konforme Embedded-Finance-Lösungen mit regulierten Drittprodukten durch das Konfigurieren und Zusammenstellen der gewünschten Finanzdienstleistungen sehr effizient zusammen.

Ermöglicht wird das durch die Orchestrierungsplattform von Partes, die die Geschäftsprozesse in den Bereichen Kontoführung, Zahlungsverkehr, Bezahlkarten, Lending usw. samt Kreditrating, Datenanalyse und KYC im Ökosystem abbildet und mittels effizienter APIs mit den Brands interagiert.

Wo früher eine eigene Finanzierungsgesellschaft oder Bank aufgebaut werden musste, können heute Brands reguliertes Embedded Finance ihren Kunden als Service anbieten – ohne grössere Vorabinvestitionen in Infrastruktur und Organisation.

«Durch die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Strategieberater mas advisory in einer vorgelagerten Projektphase entstehen für die Kunden von Partes solide abgestützte und lösungsunabhängige Entscheidungsgrundlagen, die eine erfolgreiche Umsetzung erst möglich machen», so André Renfer. (mas/mc)

Über Partes

Partes ist ein führender Anbieter von Swiss made Banking Products as a Service (Embedded Finance) und ermöglicht es Unternehmen, Finanzdienstleistungen nahtlos in ihre bestehenden Produkte und Dienstleistungen zu integrieren. Mit innovativen Lösungen können die Unternehmen die Vorteile des Embedded-Finance-Konzepts voll ausschöpfen und ihren Kunden ein erstklassiges Finanzerlebnis bieten. Von der strategischen Reflexion zum Embedded-Finance-Geschäftsmodell über die Integration von Zahlungsabwicklungen und Kreditvergabe bis hin zum Betrieb und zur Bereitstellung von Compliance und Risikomanagement durch Partes werden die optimalen Finanzfunktionen in die Produkte und Dienstleistungen der Brands integriert.

Über mas advisory

mas advisory berät seit 20 Jahren an der Schnittstelle Banking und Technologie. In verschiedenen Leuchtturmprojekten hat mas advisory ihre Kunden bei der Bewältigung der vergangenen Paradigmenwechsel und dem Aufbau neuer Geschäftsmodelle erfolgreich unterstützt. mas advisory hat sich über die Jahre nicht nur durch innovative Konzepte ausgezeichnet, sondern auch durch die aktive Teilnahme und Verantwortung in der Umsetzung. Die Partnerschaft mit Partes erfolgt in der Absicht, selbst in den neuen digitalen Finanzdienstleistungsmodellen zu agieren.