Maurizio Pedrini neuer Leiter Fixed Income im Asset Management der ZKB

Zürich – Maurizio Pedrini wird per 1. Juli 2026 zum Leiter Fixed Income im Asset Management der Zürcher Kantonalbank ernannt. Bisher agierte er als stellvertretender Leiter des Bereichs Fixed Income und Leiter des Credit-Teams. Er folgt auf Sébastien Zöller, der bei der Zürcher Kantonalbank neu den Bereich Zins- und Kreditinstrumente im Handel verantwortet.

Pedrini trat 2015 als Leiter Credit Fixed Income ins Asset Management der Zürcher Kantonalbank ein. Unter seiner Leitung wurde ein international kompetitives Produktangebot geschaffen und ein hochkompetentes Team von Portfoliomanagement-Spezialisten aufgebaut. Davor war er während 17 Jahren für die Credit Suisse tätig und prägte die Entwicklung des Fixed-Income-Geschäfts für institutionelle Kunden in der Schweiz massgebend. Zuletzt verantwortete er dort den Bereich Core Fixed Income im Asset Management.

Maurizio Pedrini ist Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA/AZEK) und hält einen Master in Economics mit Spezialisierung auf Finance, Geldpolitik und Konjunkturtheorie der Universität Zürich. Dort sowie an der AZEK und der Fachhochschule Nordwestschweiz ist er zudem Dozent zum Themengebiet Fixed Income. Darüber hinaus ist er Mitglied der Obligationenkommission Schweiz der Swiss Financial Analysts Association SFAA. (pd/mc/pg)