VAV-GV wählt Vontobel-Co-CEO Georg Schubiger zum neuen Präsidenten

Zürich – An der Generalversammlung der Vereinigung Schweizerischer Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsbanken (VAV) ist Vontobel-Co-Chef Georg Schubiger zum neuen Präsidenten gewählt worden. Er folgt damit auf EFG-Chef Giorgio Pradelli, der das Präsidium der Schweizerischen Bankiervereinigung übernehmen wird, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Seit 2024 war Georg Schubiger bereits Vizepräsident der VAV. Seine Wahl unterstreiche die Kontinuität an der Spitze der Vereinigung, heisst es weiter.

Die Delegierten wählten ferner Julius-Bär-Chef Stefan Bollinger zum neuen Vizepräsidenten. Darüber hinaus wurden Alexander Classen, VRP von EFG International, und Marcel Rohner, Vize-VRP der Union Bancaire Privée, neu in den Vorstand gewählt. Dafür scheidet UBP-Chef Guy de Picciotto nach 25 Jahren aus dem Vorstand aus. Alle genannten Personen werden ihr Amt zum 18. September 2026 antreten.

Der VAV vereint und vertritt nach eigenen Angaben 23 Schweizer Banken, die sich auf Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kundinnen und Kunden weltweit spezialisiert haben. Die verwalteten Vermögen liegen bei über 1400 Milliarden Franken und sie beschäftigen mehr als 21’000 Personen. (awp/mc/pg)