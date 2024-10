Maverix lanciert die weltweit ersten ETPs mit Staking und Ausschüttung auf Ethereum und Solana

Zürich – Maverix Securities AG hat heute zwei neue Exchange Traded Products (ETPs) mit Ausschüttung und Staking auf Ethereum und Solana an der SIX lanciert. Die beiden ETPs bilden die Kryptowährungen 1:1 ab und bieten Anlegern erstmals die Möglichkeit, in die beiden führenden digitalen Assets zu investieren und gleichzeitig jährliche Ausschüttungen zu erhalten. Maverix hat das neue Angebot unter dem Label Staking+ auf den Markt gebracht.

«Wir reagieren mit den neuen ETPs auf die Nachfrage von Schweizer Investoren nach Anlagelösungen, die regelmässige Erträge in Form von Zinsen, Coupons oder Dividenden bieten», so Roman Przibylla, Head Investments bei Maverix. «Solche Erträge lassen sich in der Regel durch Anleihen oder dividendenstarke Substanzwerte erzielen. Bei volatilen Anlagen wie Kryptowährungen waren regelmässige Ausschüttungen bisher eher unüblich. Bislang gab es hier kaum geeignete Lösungen, wodurch Anleger auf diese Art von Erträgen verzichten mussten.»

Beim Staking werden Kryptowährungen in einer Blockchain hinterlegt, um Transaktionen zu validieren und das Netzwerk zu sichern. Im Gegenzug dafür erhält man Belohnungen in Form zusätzlicher Coins. Dadurch können Anleger ihre Rendite auf gestakte Kryptowährungen steigern und gleichzeitig zur Sicherheit und Stabilität der jeweiligen Blockchain beitragen. Die aktuelle Belohnung beim Staking von Ethereum beträgt 3.43%, bei Solana sind es sogar 6.90%.

Ethereum ist aktuell die zweitgrösste Kryptowährung gemessen an der Marktkapitalisierung und eine Blockchain-Plattform, die sich auf die Bereitstellung einer sicheren, skalierbaren und dezentralisierten Infrastruktur für die Entwicklung und Ausführung von Smart Contracts und dezentralen Anwendungen (DApps) konzentriert. Solana hingegen ist bekannt für seine extrem schnelle und kostengünstige Blockchain-Technologie, die speziell für dezentralisierte Finanzanwendungen (DeFi), NFTs und andere Web3-Projekte entwickelt wurde. Auch Solana hat sich ebenfalls einen festen Platz unter den Top Ten der Kryptowährungen gesichert und gilt als eines der vielversprechendsten Projekte im Bereich der Blockchain-Technologie.

Die ETPs eignen sich für Anleger, die ein Exposure in Kryptowährungen suchen, aber gleichzeitig nicht auf eine Ausschüttung und zusätzliche Staking-Erträge verzichten möchten. Die beiden ETPs werden von der Maverix Securities AG emittiert und sind an der Schweizer Börse (SIX) gelistet, besichert, börsentäglich handelbar sowie zu 100% mit physischen Coins hinterlegt. Die jährlichen Kosten von 1.25% und 1.99% sind dabei vergleichsweise günstig. (Maverix/mc/ps)

Maverix Securities