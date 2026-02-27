MBaer Bank von US-Behörde als Geldwäschereirisiko eingestuft

Zürich – Die US-Geldwäschereibehörde stuft die Zürcher MBaer Merchant Bank als «primäres Risiko für Geldwäscherei» ein. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma setzt nun nach einem Enforcementverfahren einen Prüfbeauftragten bei der Bank ein.

Die US-Behörde FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) will der Zürcher MBaer den Zugang zum US-Finanzsystem verwehren, wie das US-Finanzministerium am Donnerstag mitteilte. MBaer habe «hunderte Millionen Dollar im Auftrag illegaler Akteure mit Verbindungen zum Iran und zu Russland durch das US-Finanzsystem geschleust», schreibt das Ministerium.

Konkret soll es damit US-Banken untersagt werden, für die MBaer oder in deren Namen Korrespondenzkonten zu eröffnen oder zu führen, schrieb auch die Schweizer Finma in einer eigenen Mitteilung vom Donnerstag. Die vorgeschlagenen Massnahmen des FinCEN befänden sich aktuell in öffentlicher Vernehmlassung.

Finma schaltet sich ein

Die Finma stehe im Zusammenhang mit dem Fall mit der Bank und dem FinCEN in Kontakt, betonte die Schweizer Behörde in ihrer Mitteilung weiter. Derweil sei ein vor drei Wochen abgeschlossenes Enforcementverfahren der Finma gegen die Bank MBaer derzeit vor Bundesverwaltungsgericht hängig.

Aufgrund des hängigen Beschwerdeverfahrens sei es der Finma nicht möglich, bei der MBaer Merchant Bank AG eigene Massnahmen umzusetzen, hiess es weiter. Allerdings sei nun ein Prüfbeauftragter der Finma als «Monitor» eingesetzt worden.

MBaer Bank analysiert den Fall

Die betroffene MBaer Bank selber hat den Entscheid der FinCEN zur Kenntnis genommen, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP in einer Stellungnahme schrieb. Konkret werde man aber erst nach Rücksprache mit den eigenen US-Anwälten zum Fall Stellung nehmen.

MBaer werde weiter vollumfänglich mit den zuständigen Behörden kooperieren und die Tätigkeit des eingesetzten Prüfbeauftragten der Finma unterstützen, hiess es. Die Bank prüfe die angekündigten Massnahmen sorgfältig und werde ihre Interessen im vorgesehenen Verfahren wahren.

Zugleich unterstrich die Bank, dass sie über eine solide Kapital- und Liquiditätsbasis verfüge und ihre Geschäftstätigkeit im Rahmen des Möglichen weiterführe.

Von Michael Bär aufgebaut

Aufgebaut hatte die MBaer Merchant Bank der aus der Bär-Bankfamilie stammende Michael «Mike» Bär, der jahrelang in der Konzernleitung der Julius Bär Gruppe sass. Bär begann ab 2015 damit, aus der ursprünglichen Merchant Bank eine neue Handelsbank aufzubauen. Im Dezember 2018 erhielt das Institut von der Finma die Banklizenz erhalten.

Zu seinen Kunden zählt die Bank laut den Angaben Unternehmer und ihre Familien, Stiftungen, Finanzintermediäre und Family-Offices. Wenig bekannt ist, wie gross die Bank ist und wie viele Vermögen sie für ihre Kundinnen und Kunden verwaltet. (awp/mc/pg)