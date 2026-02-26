Meilenstein für Aarauer Fintech: findependent erhält FINMA-Bewilligung als Wertpapierhaus

Aarau – Das Aarauer Startup erreicht den bedeutendsten Meilenstein in seiner bisherigen Unternehmensgeschichte: Als erster reiner ETF-Vermögensverwalter erlangt findependent von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA die Bewilligung als kontoführendes Wertpapierhaus. Kundinnen und Kunden erhalten künftig ein Konto und Depot direkt bei findependent. Damit profitieren sie einerseits von einem schnelleren Anlageerlebnis in der App und andererseits von einem erweiterten Angebot. So plant findependent für das zweite Halbjahr die Lancierung von 3a-Anlagelösungen.

Seit dem Marktstart im Februar 2021 hat findependent bewiesen, dass digitale Vermögensverwaltung einfach, kostengünstig und für alle zugänglich sein kann. Mehr als 25’000 Anlegerinnen und Anleger haben die App bisher schon genutzt. Das Startup übertrifft seine Wachstumspläne regelmässig und gehört zu den am schnellsten wachsenden digitalen Vermögensverwaltern der Schweiz.

Wertpapierhaus per 26. Februar 2026

Nun geht findependent den nächsten Schritt: “Unsere Kundinnen und Kunden brauchen künftig keine externe Depotbank mehr”, erklärt Matthias Bryner, Gründer und CEO von findependent. Neu tritt findependent nicht nur als Vermögensverwalter, sondern auch als kontoführendes Institut auf und führt Konten und Wertschriftendepots der Kundinnen und Kunden selbst. Mit der Hypothekarbank Lenzburg als langjähriger und zuverlässiger Partnerin wird im Hintergrund weiterhin zusammengearbeitet.

Die Umstellung erfolgt schrittweise. Neue Anlegerinnen und Anleger erhalten ihr Konto und Depot ab sofort direkt von findependent, während bestehende Kundenbeziehungen in den kommenden Monaten überführt werden.

Lancierung Säule 3a geplant

”Diese Bewilligung ist für uns der Schlüssel, um findependent noch schneller und flexibler weiterzuentwickeln”, erläutert Bryner den Schritt. Einerseits werden Transaktionen wie Ein- und Auszahlungen wesentlich schneller in der App angezeigt. Andererseits wird findependent in der zweiten Jahreshälfte auch Säule 3a-Anlagelösungen lancieren.

Sicherheit bleibt unverändert hoch

Als kontoführendes Wertpapierhaus erfüllt findependent dieselben Bedingungen an Eigenmittel, Liquidität und Cyber-Security wie eine Bank. Das Kontoguthaben (1% der angelegten Summe) wird auch künftig durch die Einlagensicherung geschützt. Die ETF-Anlagen gehören als Sondervermögen weiterhin nur den Kundinnen und Kunden selbst. “Wir machen bei der Sicherheit auch in Zukunft keine Kompromisse”, schliesst Bryner. (findependent/mc/hfu)