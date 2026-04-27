St. Moritz Foresight Summit: Vorbereitung auf Mobilität, Souveränität und Kontinuität in einer unsicheren Welt

St. Moritz – Eine neue, in ihrer Art einzigartige Konferenz feiert in den Schweizer Alpen Premiere: der St. Moritz Foresight Summit, eine dreitägige, nur auf Einladung zugängliche Veranstaltung für Investoren, Family Offices und Entscheidungsträger, die sich in einer zunehmend volatilen Welt zurechtfinden müssen.

Der Gipfel findet vom 14. bis 16. Oktober 2026 im renommierten Suvretta House in St. Moritz statt und positioniert sich als erste Konferenz, die Kapitaleigentümern die Weitsicht vermittelt, um Risikosignale frühzeitig zu erkennen, szenariobasierte Mobilität zu planen, den Zugang zu Rechtsordnungen zu sichern und sich auf die Kontinuität von Leben und Kapital in einem neuen Umfeld vorzubereiten.

Globale Risiken häufen sich: Sich vorzubereiten bedeutet, Risiken zu managen

In den letzten Jahren ist die Welt zu einem risikoreicheren Ort geworden. Die Geschichte lehrt uns, dass ein Plan B nicht erst dann in Betracht gezogen werden sollte, wenn sich eine Krise entfaltet – wir müssen die Indikatoren verstehen, um einen Plan B früh genug umsetzen zu können. Die folgenden Risiken müssen verstanden werden. Für jedes Risiko ist eine Szenarioplanung erforderlich:

1 Geopolitische Konflikte

2 Energieknappheit

3 Technologische Disruption & Vorherrschaft der KI

4 Extremwetter & Klimawandel

5 Institutionelle Fragilität

6 Pandemien

7 Massenmigration & soziale Unruhen

8 Geldpolitische Kurswechsel

Mit Referenten wie Bill Browder (Gründer von Hermitage Capital), Christian Kaelin (Vorsitzender von Henley Partners) und Seiner Exzellenz Tshering Tobgay (Premierminister von Bhutan) ist der St. Moritz Foresight Summit in drei thematische Tage gegliedert.

Tag eins konzentriert sich auf die Identifizierung systemischer Risiken und untersucht Frühindikatoren sowie Rahmenbedingungen für deren effektive Interpretation.

Tag zwei widmet sich der szenariobasierten Entscheidungsfindung und untersucht, welche Ziele unter verschiedenen Bedingungen Resilienz bieten und wie der Zugang gesichert werden kann – von Visa- und Einbürgerungswegen bis hin zu praktischen Überlegungen zur Mobilität, sollte das konventionelle System zusammenbrechen.

Tag drei befasst sich mit der Lebenskontinuität in einer neuen Umgebung und behandelt die notwendigen Vorbereitungen zur Herstellung von Stabilität nach der Ankunft, einschließlich Finanzinfrastruktur, Wohnraum, Lieferketten und persönlicher Sicherheit. All dies, um sicherzustellen, dass ein Übergang von Vorbereitung und nicht von Reaktivität geprägt ist.

Der Gipfel versammelt eine sorgfältig ausgewählte Gruppe von Family Offices und Fachexperten aus den Bereichen Geopolitik, Infrastruktur, Sicherheit, Resilienz und Technologie zu einem vertraulichen, strategischen Dialog in den Schweizer Alpen – für viele eine perfekte Plan-B-Alternative.

Gegründet von Investoren und Ökosystembildnern

Der St. Moritz Foresight Summit wurde gemeinsam von der Unternehmerin Alessa Berg und dem Investor Dr. Tobias Reichmuth gegründet.

Alessa Berg, eine ehemalige Investmentbankerin bei Goldman Sachs, ist Gründerin und CEO von Top Tier Impact, einem globalen Ökosystem, das Investoren, Unternehmer und Vordenker in mehr als 50 Ländern miteinander verbindet und sich auf Impact, neue Technologien und systemische Innovation konzentriert. Auf die Frage nach dem Zweck der Konferenz erklärt sie: „Reagieren ist keine Strategie. Vorbereiten ist eine. Wir helfen unseren Teilnehmern, sich vorzubereiten.“

Dr. Tobias Reichmuth, selbst Innovationsinvestor und Serienunternehmer, ist bekannt für den Aufbau hochkarätiger Investorenplattformen und Konferenzen wie CFC St. Moritz oder LIC Gstaad, die Kapital, Wissenschaft und Innovationsgemeinschaften zusammenbringen. Er fügt hinzu: „Unsere Mission ist es, Entscheidungsträger auf unsichere Zeiten vorzubereiten und sie mit Handlungsoptionen auszustatten.“