Migros lanciert mit Migros Bank kostenloses Online-Bankangebot

Zürich – Die Migros will die Schweizer Bankenlandschaft aufmischen. Zusammen mit ihrer Tochter Migros Bank lanciert die Detailhändlerin ein Gratis-Bankprodukt. Unter dem Namen «M+» erhalten Kunden ein kostenloses Privat- und Sparkonto sowie eine Debit- und Kreditkarte ohne Jahresgebühr.

Im Rahmen des Angebots könnten die Kunden ausserdem kostenlos Bargeld in Migros-Filialen und an Geldautomaten der Migros Bank abheben und Cumulus-Punkte sammeln, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Zudem gebe es bei Einkäufen im Ausland keinen Fremdwährungszuschlag.

Ausschliesslich Online-Registrierung möglich

Das Angebot sei «speziell auf die täglichen Finanzbedürfnisse ihrer Kundschaft» zugeschnitten und biete ein «einfaches und bequemes E-Banking», teilt die Migros weiter mit. Die Registrierung für das Angebot erfolgt ausschliesslich online.

Mit welchem Wert das Vermögen auf dem Sparkonto verzinst wird, wird aus der Mitteilung nicht klar, es handle sich aber um eine «attraktive Verzinsung». Kosten entstünden einzig dann, wenn man sich die Auszüge per Post zuschicken lasse, heisst es zudem auf der Webseite der Migros Bank.

Die Migros-Bank ist eine 100-prozentige Tochter des Migros-Genossenschafts-Bundes. Die Bank hat laut eigenen Angaben rund eine Million Kundinnen und Kunden mit Kundeneinlagen von 45 Milliarden Franken. Die Bank schrieb vergangenes Jahr einen Gewinn von 313,4 Millionen Franken. Zum Vergleich: Die Migros selbst schrieb trotz eines Rekordumsatzes nur einen Gewinn von 175 Millionen Franken. (awp/mc/pg)