Weko will Hotelplan-Verkauf an Dertour vertieft prüfen

Bern – Der Verkauf der Hotelplan-Gruppe durch die Migros an den Konkurrenten Dertour ist noch nicht in trockenen Tüchern. Die Eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) will die Transaktion vertieft prüfen.

Es gebe Anhaltspunkte für eine marktbeherrschende Stellung, teilte die Weko am Dienstag. Denn zusammen würden Dertour (Kuoni, Helvetic Tours) und Hotelplan zum grössten Reiseveranstalter in der Schweiz aufsteigen.

Mit der vertieften Prüfung soll unter anderem die Frage geklärt werden, ob Schweizer Reisenden etwa via Online-Plattformen ausreichende Alternativen zur Verfügung stünden, um möglicherweise steigenden Preisen entgegenzuhalten.

Prüfung innert vier Monaten

Zudem werde geprüft, welchen Einfluss die digitalen Reiseangebote auf den aktuellen und potenziellen Wettbewerb der Märkte hätten. Für die vertiefte Prüfung hat die Weko eine gesetzliche Frist von vier Monaten zur Verfügung.

Bis zum grünen Licht durch die Behörden führe die Hotelplan Group ihr Geschäft eigenständig und unverändert weiter, wie eine Migros-Sprecherin im Februar bei der Ankündigung der Transaktion gegenüber AWP erklärte. Demnach rechnete die Migros damals mit einem positiven Abschluss «im Laufe der nächsten Monate.»

Die Migros hatte am Mitte Februar die Veräusserung des grössten Teils der Hotelplan-Gruppe an den deutschen Reiseveranstalter Dertour angekündigt. Einzig die Tochter Interhome geht an den Berliner Ferienwohnungsspezialisten Hometogo. Dieser Deal verzögere sich nun wegen dem Weko-Verfahren, teilte Hometogo separat mit. Zwar habe Hometogo bereits alle notwendigen regulatorischen Genehmigungen erhalten, dennoch könne die Transaktion nicht vollzogen werden, bis auch die erforderliche Genehmigung der Weko für Dertour vorliege.

Der Schweizer Reisemarkt wurde bislang von Hotelplan, Dertour Suisse und Tui Suisse dominiert. Mit der Hotelplan-Übernahme könnte Dertour den Abstand zu Tui weiter ausbauen. (awp/mc/ps)

Hotelplan Group

Migros-Genossenschafts-Bund

Dertour