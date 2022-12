Mikro Kapital: Mikrokredite in Rumänien – Chancen, die es zu ergreifen gilt

Bukarest – In Rumänien hat der Trend zur Mikrofinanzierung wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht.

Seit dem Zeitraum 2002-2006 hat der rumänische Rechtsrahmen für Finanzinstitutionen, die keine Banken sind, mit den raschen Veränderungen in diesem Sektor Schritt gehalten, die durch die Lobbyarbeit von Finanzdienstleistern, internationalen Hilfsprogrammen und sozialen Investoren vorangetrieben wurden. Um den rechtlichen Rahmen zu vereinheitlichen, schufen das Finanzministerium und die rumänische Nationalbank ein umfassendes rechtliches Umfeld, das alle Finanzinstitute, die keine Banken sind, und ihre finanziellen Aktivitäten regelt und so die Entwicklung und Kommerzialisierung des Nicht-Banken-Finanzsektors in Rumänien beschleunigt.

Ein vorteilhafter rechtlicher Rahmen

So ermöglicht der derzeitige Rechtsrahmen die Umsetzung von Strategien zur Modernisierung von Mikrofinanzinstitutionen, die Förderung von Partnerschaften und Kooperationen zwischen Mikrofinanzinstitutionen und Banken für KMU, die Übertragung von bankfähigen und nicht bankfähigen Kunden zwischen Nicht-Bank-Finanzinstitutionen und Partnerbanken sowie die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Finanzierung des wachsenden Portfolios von Start-Ups, Landwirten und Kleinstunternehmen von Nicht-Bank-Finanzinstitutionen.

Ein weitgehend liberaler regulatorischer Rahmen

Es gibt keine Beschränkungen für die geografische Ausdehnung oder Auslandsinvestitionen, es gibt keine Zinsobergrenzen, aber es sind keine Einlagen erlaubt, und bei der Kostenberechnung wird Transparenz verlangt. In diesem rechtlichen Umfeld hat der Wettbewerb im Finanzsektor zum Vorteil der Kunden zugenommen. Infolgedessen steht ihnen die gesamte Palette an Finanzdienstleistungen zur Verfügung, von langfristigen Kapitalinvestitionen bis zu kurzfristigen Betriebsmittelkrediten, von Überbrückungskrediten bis zur Kofinanzierung von Entwicklungsprojekten, die durch Zuschussprogramme für Start-ups und Kleinstunternehmen finanziert werden, sowie Factoring, Diskontierung und Dienstleistungen zur Unternehmensentwicklung, die traditionell oder online von Fintech-Finanzinstituten angeboten werden.

Während die Produktivität im Jahr 2020 um 10 % sank, reagierten die Mikrofinanzinstitute (MFIs) gut, indem sie ihre internen Analyse- und Überwachungsprozesse neu organisierten und die Digitalisierung von Dienstleistungen und Kundenbeziehungen beschleunigten. Reife Finanzinstitute und solche, die seit mehr als 20 Jahren im Geschäft sind, haben wieder einen stabilen Indikator für die operative Lebensfähigkeit erreicht. Ausserdem wuchs die rumänische Wirtschaft im Jahr 2021 um 5,9 %, und nach den Prognosen des IMF dürfte sie in den Jahren 2022 und 2023 zwischen 3,5 und 4,5 % wachsen.

Dies deutet auf die Rückkehr zu einer gewissen wirtschaftlichen Normalität hin, trotz der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die teilweise an Rumänien grenzt, und der Trend der Mikrofinanzierung scheint wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückzukehren.

So sagt Andrei Bostaca, CEO von Mikro Kapital in Rumänien: «Wir haben heute Niederlassungen in allen grösseren Städten Rumäniens und sind zu einem der führenden Mikrofinanzanbieter für Unternehmen und die Landwirtschaft geworden. Bisher haben wir auf dem lokalen Markt mehr als 6’000 Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 90 Mio. EUR vergeben und damit frisches Kapital für deren Entwicklung bereitgestellt. Wir sind stolz darauf, dass wir auch im Bereich der umweltfreundlichen Finanzierung tätig sind, denn von diesem gesamten Darlehensvolumen sind 50 % Darlehen für die Landwirtschaft, und das meiste Kapital wurde von den Landwirten für den Kauf neuerer, umweltfreundlicherer landwirtschaftlicher Geräte verwendet.»

Eine positive soziale Wirkung

Die vergleichende Analyse der Entwicklung des rumänischen MFI-Sektors im europäischen Kontext des Mikrofinanzsektors zeigt in der Tat eine positive Entwicklung und eine bedeutende soziale Auswirkung, die durch Leistungen über dem europäischen Durchschnitt sowie durch die Steigerung der Qualität und Effizienz des rumänischen MFI-Sektors veranschaulicht wird.

Ein weiterer positiver Punkt in Bezug auf die Produktivität und die verbesserte Rentabilität der MFI ist, dass sich der Digitalisierungsprozess im Zeitraum 2020-2022 beschleunigt hat. Erhebliche Fortschritte wurden bei der Auszahlung und Rückzahlung von Krediten per Überweisung oder Bankkarte erzielt, was für MFI im Jahr 2022 zur gängigen Praxis geworden ist.

Die Mikrofinanzaktivitäten in Rumänien begannen vor mehr als fünfundzwanzig Jahren (1992-1995), als die ersten internationalen Mikrofinanzinstitutionen Programme zur Unterstützung der Entwicklung des Privatsektors durch die Finanzierung der Gründung und Entwicklung von landwirtschaftlichen Betrieben und Kleinst- und Kleinunternehmen in Rumänien starteten. Der rumänische Mikrofinanzsektor hat sich schnell entwickelt und ist in seiner Aufgabe, Landwirten und Unternehmern mit begrenztem Zugang zu Finanzdienstleistungen, die auf ihre Entwicklungsbedürfnisse und Rückzahlungsfähigkeit zugeschnitten sind, Finanzprodukte und Dienstleistungen zur Unternehmensentwicklung anzubieten, produktiver und effizienter geworden.

Im derzeitigen Rechtsrahmen für Mikrofinanzaktivitäten in Rumänien gibt es keine spezifische Definition von Mikrokrediten oder Mikrofinanzierungen. Es handelt sich um die von der Europäischen Union festgelegte Definition: «Mikrofinanzierung umfasst Bürgschaften, Kleinstkredite/Mikrodarlehen, Eigenkapital und Quasi-Eigenkapital in Verbindung mit Unterstützungsleistungen für die Gründung und Entwicklung von Unternehmen, die in Form von individueller Beratung, Schulung und Anleitung erbracht werden und sich an Einzelpersonen und Kleinstunternehmen richten, die Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzdienstleistungen für berufliche Zwecke und/oder zur Finanzierung einkommensschaffender Tätigkeiten haben». (Mikro Kapital/mc)

Mikro Kapital